الى شعبنا الذي نسى..أسماء العلماء الذين قتلهم صدام

قاسم آل ماضي ||

هذا فقط ما وسعته الذاكرة من العلماء الشيعة الذين قتلهم صدام..تذكروهم وأرسلوا القائمة الى إبنة "بابا ما يحب الدم"..!

1 آية الله العظمى الشيخ ميرزا علي الغروي النجف الاشرف 1998 مرجع ديني اغتيال بين كربلاء والنجف

2 آيه الله الشيخ مرتضى البروجردي النجف الاشرف 1998 مجتهد واستاذ في الحوزة العلمية اغتيال في الشارع العام في النجف

3حجة الاسلام السيد أمين الخلخالي النجف الاشرف 1994 طالب في الحوزة العلمية قتل في حادث سير مدبر بين كربلاء والنجف

4 حجة الاسلام الشيخ محمد القوجاني النجف الاشرف 1989 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

6 العلامة السيد مهدي الحكيم لنـــــــدن 1988 عــــالــــم ديـــــن اغتيال في هيلتون الخرطوم

7 السيد عبد الغني الجزائري حيرة - نجف 1988 خطيب وواعظ سم بالثاليــــوم

8 الشيخ محمد علي الايرواني كوفة - نجف 1988 خطيب وواعظ اعتقل من قبل سلطات الامن ووجد مقتولاً

9 السيد محمد الزاملي كوفة - نجف 1988 خطيب وواعظ اعتقل ولازال مجهول المصير

10 الشيخ علي العبادي ميســـــان 1988 عالـــم ديـــــن سم بالثاليـــــوم

11 الشيخ عبد الامير الخويلدي الحــــلــــة 1988 عالـــم ديـــــن سم بالثاليـــــوم

12 السيد عبد الرضا الصافي كربــــلاء 1987 عالـــم ديـــــن قتل من قبل سلطات الامن

13 حجةالاسلام والمسلمين السيدعبد الرسول علي خان النجف الاشرف 1986 عالـــم ديـــــن سم بالثاليـــــوم

14 حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محسن زاير دهام النجف الاشرف 1986 عالـــم ديـــــن سم بالثاليـــــوم

15 حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن الحيدري كاظمية - بغداد 1986 عالـــم ديـــــن سم بالثاليـــــوم

16 حجة الاسلام الخطيب السيد جابر ابو الريحة النجف الاشرف 1985 خطيب وواعـظ سم بالثاليـــــوم

17 السيد محمد علي الشهرستاني كربــــلاء 1985 خطيب وواعـظ قتل من قبل سلطات الامن

18 حجة الاسلام السيد حسين عباس الميلاني النجف الاشرف 1985 طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

19 حجة الاسلام السيد محسن عباس الميلاني النجف الاشرف 1985 طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

20 حجة الاسلام الشيخ خزعل السوداني كريعات - بغداد 1979 عالـــم ديـــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

21 حجة الاسلام عبد الجبار الهاشمي النجف الاشرف 1979 عالـــم ديـــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

22 حجة الاسلام الخطيب السيد نجاح الموسوي حرية - بغداد 1979 خطيب وواعظ اعدم من قبل محكمة امن الثورة

23 حجة الاسلام الشيخ ناظم الخزا عي غماس - ديوانية 1979 طالب في الحوزة العلمية اغتيل في الطريق العام

24 حجة الاسلام الشيخ ابراهيم قنبر خالص - ديالى 1979 عالـــم ديـــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

25 حجة الاسلام السيد عبد الرحيم الياسري خالص - ديالى 1979 عالـــم ديـــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

26 حجة الاسلام السيد عباس الشوكي ثورة - بغداد 1979 خطيب وواعظ اعدم من قبل محكمة امن الثورة

27 حجة الاسلام الشيخ محمد البشيري كر كـــوك 1979 عالـــم ديـــن قتل من قبل سلطات الامن

28 الفاضل الشيخ عباس التركماني كركــــوك 1979 خطيب وواعظ قتل من قبل سلطات الامن

29 الشيخ جابر النعماني النعمانيـــة 1979 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

30 الشيخ عبد الحكيم النعماني النعمانيـــة 1979 عالـــم ديـــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

31 حجة الاسلام الشيخ عبد الخالق العوادي النجف الاشرف 1979 عالـــم ديـــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

32 حجة الاسلام الشيخ عبد العظيم الاسدي جميلة - بغداد 1979 عالـــم ديـــن قتل من قبل سلطات الامن

33 حجة الاسلام الشيخ محمد حسن الكعبي ثورة - بغداد 1979 طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

34 حجة الاسلام الشيخ مسلم محمد علي الجابري الفهود - ناصرية 1979 عالـــم ديـــن قتل من قبل سلطات الامن

35 حجة الاسلام السيد جواد الحلو المشخاب - نجف 1979 عالـــم ديـــن سم بالثاليــــوم

36 حجة الاسلام الشيخ ناظم البصري كرادة - بغداد 1979 عالـــم ديـــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

37 حجة الاسلام والمسلمين الشيخ عبد الجبار البصري السلام - بغداد 1979 عالـــم ديـــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

38 آية الله السيد قاسم المبرقع ثورة - بغداد 1979 عالــــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

39 حجة الاسلام والمسلمين السيد محمد رضا محمد حسين الحكيم النجف الاشرف 1985 استاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

40 حجة الاسلام والمسلمين الدكتور السيد د. عبد الهادي محسن الحكيم النجف الاشرف 1985 عالـــم ديــــن اعدم في مديرية الامن العامة

41 حجة الاسلام السيد عبد الصاحب محمد حسين الحكيم النجف الاشرف 1985 استاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

42 حجة الاسلام السيد محمد حسن محمد علي الحكيم النجف الاشرف 1985 استاذ في الحوزة العلمية زرق بحقنة سامة

43 حجة الاسلام السيد حسن عبد الهادي الحكيم النجف الاشرف 1985 طالب في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

44 آية الله السيد عبد المجيد محمود الحكيم النجف الاشرف 1985 استاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

45 حجة الاسلام والمسلمين الشيخ ماجد البدراوي كوفة - نجف 1985 عالـــم ديـــن اعدم في مديرية الامن العامة

46 آية الله السيد نصر الله المستنبط النجف الاشرف 1985 مرجع ديني زرق بأبرة سامة في بيته

47 حجة الاسلام الشيخ عباس المطراوي القاسم - ديوانية 1985 استاذ في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

48 حجة الاسلام الشيخ علي قبلة النجف الاشرف 1985 استاذ في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

49 حجة الاسلام الشيخ عزيز العماري النجف الاشرف 1985 طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل سلطات الامن

5 0 الشيخ حميد الكوتاوي الكـــــوت 1985 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

51 السيد عصام شبر البصرة 1984 عالـــم ديــــن اغتيال بين كربلاء والنجف (هذه السيد قطعوا جثته قطعتين

52 حجة الاسلام الشيخ محمد يونس الاسدي البياع - بغداد 1984 عالــــم ديـــن اعدم من قبل سلطات الامن

53 حجة الاسلام حسين جودة غماس- ديوانية 1984 عالــــم ديـــن توفي تحت التعذيب

54 السيد نور محمد البلخي النجف الاشرف 1984 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

55 السيد نور محمد البلخي النجف الاشرف 1984 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

56 الشيخ جبار فرج الله النجف الاشرف 1984 طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

57 الشيخ صلاح الساعدي كـربــــلاء 1984 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

58 السيد باقر عبد الصاحب الموسوي النجف الاشرف 1984 طالب في الحوزة العلمية توفي تحت التعذيب عمره 14 سنة

59 حجة الاسلام الشيخ عبد الجليل مال الله بعقوبــــة 1980 عالــــم ديــــن توفي اثناء القبض عليه

60 حجة الاسلام الشيخ حسن البهادلي ميســـان 1980 عالــــم ديــــن توفي تحت التعذيب

61 حجة الاسلام الشيخ عبد الامير الساعدي طويريج - كربلاء 1980 عالـــم ديــــن زرق بحقنة سامة

62 حجة الاسلام الشيخ عبد المنعم الساعدي ميســــان 1980 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

63 حجة الاسلام الشيخ شريف الجابري النجف الاشرف 1980 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

64 حجة الاسلام السيد زين العابدين الموسوي الكفل - الحلة 1980 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

65 السيد زيد الموسوي الكفل - الحلة 1980 عالـــم ديـــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

66 الشيخ فرحان البغدادي كاظمية - بغداد 1980 طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

67 الشيخ ناظم النجفي النجف الاشرف 1980 عالــم ديـــن اعدم في مديرية الامن العامة

68 السيد محمد صادق البطاط الكفل - الحلة 1980 طالب في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

69 حجة الاسلام الشيخ قاسم هادي ضيف البياع - بغداد 1980 عالـــم ديـــن اعدم في مديرية الامن العامة

70 الشيخ صالح هادي الحسناوي دواية - ناصرية 1980 خطيب وواعظ اعدم في مديرية الامن العامة

71 الشيخ محمد اليوسفي النجف الاشرف 1980 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

72 آية الله الشيخ محمد تقي الجواهري النجف الاشرف 1980 مجتهد واستاذ في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

73 الشيخ محمد الدماوندي النجف الاشرف 1980 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

74 الشيخ عبد الرزاق احمد الجواهري كــربــــلاء 1980 عالـــم ديــــن قتل من قبل سلطات الامن

75 الشيخ عبد الحسين حبيب الله الحائري كــرب ـــلاء 1980 عالـــم ديــــن اعدم في مديرية الامن العامة

76 الشيخ عبد الخالق عماش الهدني بغـــداد 1979 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

77 الشيخ صادق الاسدي بـغـــداد 1979 عالــــم ديـــن اعدم في مديرية الامن العامة

78 آية الله السيد مهدي القزويني كـــربـــلاء 1982 عالـــم ديــــن اعتقل ولازال مجهول المصير

79 حجة الاسلام الشيخ ايوب البهادلي ميســـــان 1982 عالـــم ديــــن اعدم في مديرية الامن العامة

80 حجة الاسلام الخطيب السيد عبد المطلب ابو الريحة النجف الاشرف 1982 خطيب وواعظ سم بالثاليـــــوم

81 حجة الاسلام الشيخ علي عزيز حسين كاظمية - بغداد 1981 طالب في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

82 حجة الاسلام السيد هادي القمي النجف الاشرف 1981 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

83 حجة الاسلام والمسلمين السيد محمد الطبطبائي كـــربــــلاء 1981 عالـــم ديــــن اعتقل وحكم عليه بالمؤبـد

84 الشيخ نثار حسين الكشميري النجف الاشرف 1981 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

85 حجة الاسلام الشيخ مهدي البشيري طوز - كركوك 1981 عالـــم ديــــن قتل من قبل سلطات الامن

86 حجة الاسلام الشيخ جليل ابراهيم طوز - كركوك 1981 عالـــم ديــــن قتل من قبل سلطات الامن

87 الشيخ احمد الانصاري النجف الاشرف 1981 عالـــم ديــــن اعتقل ولازال مجهول المصير

88 حجة الاسلام الشيخ عباس البهبهاني النجف الاشرف 1981 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

89 آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر النجف الاشرف 1980 م رجع ديني اعدم في مديرية الامن العامة

90 الشيخ علي اكبر هاشميان النجف الاشرف 1980 عالــم ديــن اعتقل ولازال مجهول المصير

91 الشيخ صالح الرفاعي النجف الاشرف 1980 عالـــم ديـــن اعدم في مديرية الامن العامة

92 الشيخ صادق حسن اليعقوبي بغـــــداد 1980 عالـــم ديـــن اعدم في مديرية الامن العامة

93 الشيخ سالم البغدادي كاظمية - بغداد 1980 خطيب وواعظ اعدم في مديرية الامن العامة

94 حجة الاسلام والم سلمين السيد حسن الشيرازي بيــــروت 1980 عالـــم ديــــن اغتيل في بيــــروت

95 آية الله السيد محمد طاهر الحيدري بغـــــداد 1980 عالـــم ديــــن سم بالثاليـــوم

96 حجة الاسلام والمسلمين الشيخ حسين معن النجف الاشرف 1980 عالـــم ديــــن توفي تحت التعذيب

97 حجة الاسلام السيد عبد الباقي الموسوي النجف الاشرف 1984 طالب في الحوزة العلمية توفي تحت التعذيب عمره 17 سنة

98 آية الله السيد عبد الصاحب محسن الحكيم النجف الاشرف 1983 مجتهد واستاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

99 حجة الاسلام والمسلمين السيد كمال الدين يوسف الحكيم النجف الاشرف 1983 استاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

100 حجة الاسلام والمسلمين السيد علاء الدين محسن الحكيم النجف الاشرف 1983 استاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

101 حجة الاسلام والمسلمين السيد عبد الوهاب يوسف الحكيم النجف الاشرف 1983 استاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العام

102 حجة الاسلام والمسلمين السيد محمد حسين محسن الحكيم النجف الاشرف 1983 استاذ في الحوزة العلمية اعدم في مدي رية الامن العام

103 حجة الاسلام السيد محمد علي الغروي شامية - ديوانية 1983 عااـــم ديــــن اعدم في مديرية الامن العام

104 حجة الاسلام الشيخ ناظم غلام المندلاوي مندلي - ديالى 1983 طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثور

105 الشيخ عبد الرزاق البغدادي النجف الاشرف 1983 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

106 السيد كاظم شبـــر النجف الاشرف 1983 استاذ في الحوزة العلمية اع تقل ولازال مجهول المصير

107 حجة الاسلام الشيخ غالي الاسدي الناصريـــة 1983 عالــــم ديــــن سم بالثاليــــــوم

108 حجة الاسلام الخطيب السيد عباس الحلو كوفة - نجف 1982 خطيب وواعــظ سم بالثاليوم، مديرية امن النجف

109 السيد عبد الصاحب الحلو مشخاب - نجف 1982 عالـــم ديــــن اعتقل مع ابنه ولازالا مجهولي المصير

110 السيد كاظم الحلو حصوة - بغداد 1982 عالـــم ديــــن توفي تحت التعذيب

111 آية الله السيد محمد تقي الجلالي القاسم - ديوانية 1982 مجتهد في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

112 حجة الاسلام السيد صابر الشرع النجف الاشرف 1982 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

113 حجة الاسلام السيد جواد الخرسان النجف الاشرف 1982 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصي

114 الشيخ جاسم الكعبي النجف الاشرف 1982 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

115 السيد ضياء الدين الهاشمي النجف الاشرف 1982 عالـــم ديــــن اعدم في مديرية الامن العامة

116 حجة الاسلام والمسلمين الشيخ مهدي السماوي السماوة 1979 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

117 آية الله السيد قاسم شبر النعمانية 1979 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

118 الاستاذ السيد طاهر ابو رغيف البصرة 1977 عالــم ديــــن حادث سير مدبر في البصرة

119 حجة الاسلام والمسلمين السيد عز الدين القبانجي النجف الاشرف 1974 طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

120 حجة الاسلام السيد عماد الدين الطباطبائي النجف الاشرف 1974 طالب في الحوزة ا لعلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

121 حجة الاسلام والمسلمين الشيخ عارف البصري كرادة - بغداد 1974 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

122 حجة الاسلام الخطيب الشيخ عبد الزهراء الكعبي كــربـــلاء 1972 خطيب وواعظ سم بالثاليــــوم

123 الشيخ احمد فرج البهادلي النجف الاشرف 1971 عالـــم ديـــن سم بالثاليــــوم

124 السيد محمد حسن الحائري النجف الاشرف 1970 طالب في الحوزة العلمية سم بالثاليـــوم

125 اية الله حجة الإسلام السيد محمد باقر الصدر 1980 تم اعدامه مع اخته امنه الصدر

126 اية الله وحجة الإسلام السيد محمد محمد صادق الصدر 1999 مع ولديه السيد مصطفى والسيد مؤمل وهناك علماء وطلبة الشهيد الصدر بعد استشهاده كالشيخ علي الكعبي والشيخ حسين المالكي والشيخ احمد المالكي والعلامة الشيخ عبدالزهرة البديري والشيخ المجاهد عبد الستار الربيعي وأخرين القائمة طويلة جدأجدأ.