صراع الرأسمالية الأميركية والماسونيَة سيرسم نهاية أميركا

🛑✍️ د.إسماعيل النجار ||

*الأفعى الأميركية تَعَض بطنها والصراع الخَفي داخل الولايات المتحدة الأميركية ظَهَرَ إلى العَلَن.

**لقدكنت قد كتبت مقال في وقت سابق تَم نشره في شهر ديسمبر من العام 2020 بعنوان شكراً ترامب لقد كشفت عورَتهُم وتآمرهم،

*واليوم أريد أن أُضيء شموعي حول الصراع الذي كان خفياً لأعوام طويلة داخل البيت الأميركي وطفىَ إلى السطح خلال ولاية دونالد ترامب والذي سيكون ألخطوة الأولى في رحلة الألف ميل لإنهاء سيطرة الماسونية العالمية وتفكيك الولايات المتحدة الأميركية.

🔰 *بادئٍ ذي بِدء،

يجب أن أُؤكِد بأن دونالد ترامب هوَ رجل ثعلَب مكَّار وحرباء تُجيد التَلَوُن والتَخَفي من أجل التسلل والوصول إلى المواقع التي يريد أن يرتقيها بحنكَة وصلافه لا مثيل لهما أبداً،

*فهو الذي خَدَعَ المحفل الماسوني العالمي والأميركي تحديداً وأستطاع بعد صراع داخلي طويل فيما بينهم إقناعهم أنه الرجل الصالح لتولي قيادة الولايات المتحدة الأميركية، وإركاع إيران وتحقيق تقدم كبير في كل المشاريع ألتي تسعى الماسونية لتحقيقها وعلى رأسها {العَولَمَة} أي النظام العالمي الجديد الذي يشكل رأس حَربَة المشروع الماسوني الأميركي والتي كُلِّفَت بها كونها الدولَة الوحيدَة المؤهلَة في العالم للقيام بهذا الدور ولأنها الأقوَى والمُمسكَة بدولار الإقتصاد العالمي بهِ تعاقب وبهِ تُثيب.

🔰 وصلَ ترامب إلى سُدَّة الحكم ودخل البيت الأبيض والصقور تحيطُ بهِ من كل جانب آملين رسم النهاية لهيبَة إيران.

*فجاءة تغيير وجه العالم.

*لَكن المفاجئَة كانت عندما بدءَ ترامب بأصدقاء بلاده أولاً دُوَل الخليج العبري اللذين فَرَضَ عليهم الجزيَة جميعهم دون إستثناء وأنتزعَ منهم مئات المليارات من الدولارات بِلا رَحمَة ولا شفقَة، ثُم أهانهم وأذَلَّهم ووجَّهَ لهم العبارات النابية مُسَخِفاً حضورهم الدولي، قائلاً لهم لو رفعنا الحماية عنكم لما بقيتم على عروشكم إسبوعين.

*بعدها سَدَّدَ ضربته الأولى لشركائه الأوروبيين من خلال إنسحابه من الملف النووي وعَرَّاهم أمام المجتمع الدولي وتركهم عاجزين أمام عقوباتهِ على إيران.

*الضَربَة الثانية التي وجهها ترامب لأوروبا كانت إنسحابه من إتفاقية باريس للمناخ في أوَّل تحدي لنظام العَولَمَة.

*أما الضربَة الأشد إيلاماً كانت إنسحابه من منظمة الصحة العالمية التي ترعاها وتشرف عليها داخل منظمة الأمم المتحدَة مؤسسة بيل غيتس الماسونية،

🔰 *إنكشفَ مشروع دونالد ترامب داخل الولايات المتحدة وبدأت الصقور تبتعد عنه واحداً تلو الآخر حيث شَكَّلَت سياساته تناقضاً كبيراً بين أقواله وأفعاله فيما يخص مشروع عائلَة روكفلير وروتشيلد الصهيونيتين، وبدءَ بالعَمَل على تقسيم اللوبي الصهيوني داخل إسرائيل وداخل أميركا، وأطلق التهديدات بالإنسحاب من منظمة التجارة العالمية وأنسحبَ من معاهدة الحد من الأسلحة النووية مع روسيا،

🔰 دونالد ترامب ذهب إلى مؤتمر دافوس ووضع إصبعه في عيون كافة الزعماء الغربيين،

*وقال لهم بلُغَة تحدي عاليَة النبرَة وبصراحة

أن الراديكالية الإشتراكية التي تحكم أميركا تقود العالم نحو الجحيم وأنا أُعلِن نفسي عدواً لها، فصدَمَ الجميع! وأضاف يجب أن نحافظ على جمال الدنيا في خَلق الله، وعلينا أن ننبُذ ونرفض أنبياء الهلاك الدائمين وننهي تنبؤاتهم بهلاك العالم، وطلب بإنهاء {هيمَنَة الشيطان} على سياسة التجارة والإقتصاد العالميين؟

{ *من هنا علينا أن نعرف مدى وحجم إدراك الولي الفقيه مفجر الثورة الإيرانية ومُلهمها السيد الخميني العظيم الذي أطلقَ على أميركا إسم {الشيطان الأكبر} ومن أين أنى بهذا الإسم؟.

🔰 *دونالد ترامب أطلق على الماسونيَة تسميَة القوة الخفية المُطلَقَة المثيرَة للقلق دائماً

والتي تسعى إلى تَحَوُلَنا والسيطرَة والتحكم في كافة جوانب حياة البشريَة، **وأتهمهم بالتحكُم في سياسة إقتصاد أمريكا وإخضاع رجال المال والرأس مال لسلطتهم مقرراً مواجهتهم والوقوف بوجه مشاريعهم بقُوَّة،

🛑 ردود الفعل؟

🔰 بعد يومين من كلمَة ترامب في دافوس تَحَرَّكَ الملياردير اليهودي الماسوني {جورج سوروس} البالغ من العُمر 89 عاماََ وتحدَّث قائلاً أن هذا الرجل يشكل الخطر الأكبر على تقدم العالم والعَولَمَة ويجب أن لا يفوز في إنتخابات العام 2020،

**وأضاف أن هذه الإنتخابات ستحدد مصير العالم بأكملِه؟

**{ المَجمَع الماسوني العالمي أوفَدَ على الفَور السيد {جيفري ساكس} مستشار السيد {بيرني ساندرز } مُروِّج مشروع العَولَمة، أوفده إلى بابا روما في الفاتيكان فرنسيس الذي طلب من الفاتيكان إستخدام نفوذه والضغط على الكنائس الأميركية لحَثِّهِم على توجيه المتدينين المسيحيين في أميركا لعدم إنتخاب ترامب الذي إتهمه بالرأسمالي وليسَ {العَولَمي} وبأنه يشكل خطراً على العالم!

*البابا فرنسيس وعَدَ بالمساعدة رغم معرفته بأن أتباع الشيطان الأكبر أي {الماسونية} هم كفار لا يؤمنون بالسيد المسيح ويشجعون على الإجهاض ويسعون لإبادة أكثر من نصف سكان الكُرَة الأرضية ولهم مشروعهم الخطير الذي يتنافىَ والديانات الثلاث على الأرض.

🔰 ترامب وفي العام 2019 ذهب إلى الأمم المتحدة وأعلن صراحةً من على منبرها أنه ضد العَولَمَة وأنه سيناضل من أجل مَنع تحقيقها، مضيفاً أن الكثيرين منكم يسمع بها ولا يعرف عنها شيئاً! ولا يتجرَّاء أحد منكم أن يسأل ألقيمين على تحقيقها ما هي حقيقتها.

**ومن مِنبَر الأمم المتحدة أعلن ترامب رفضه للعَولَمَة وتحدِّيه لها ولصُنَّاعها وقال يجب أن لا يكون لها أي مستقبل. {والمستقبَل فقط للوطنيين الأميركيين}.

🔰 خطابه عن مِنبَر الأُمَم شَكَّلَ الطلاق النهائي بين ترامب ومجموعة العَولَمَة اللذين أطلقوا العنان لفايروس كورونا بقوَة في أنحاء أميركا والعالم لقطع الطريق عليه، فتعطَلَت عجلة الإقتصاد الأميركي المزدهر في عهد ترامب بأموال الخليج التي أَمَّنَت أكثر من سبعة ملايين فرصَة عَمَل وجَثَىَ الإقتصاد على رُكبَتَيه ووضعوه في الثلاجة بسبب إنتشار الوباء بشدَّة في البلاد وكل ذلك لتحطيم آماله وفَرمَلتهِ ونجحوا في ذلك،

*وقرروا السير في مشروع التطعيم الإلزامي بعدما أطلَقُوا العنان لأبواقهم الإعلامية لتضخيم أعداد الوفيات وخطورة الفايروس، الأمر الذي جعل بعض الدوَل الفقيرة في العالم الثالث كأفريقيا التي لا يعتبرونهم بشر وليسوا ذات فائدة أو قيمة ويجب القضاء عليهم وعلى العرق الأسود برُمَّتِهِ، جعلوهم يتوسلون منحهم اللقاح القاتل بعدما أوصلوا العالم بالبروباغاندا الاعلامية الى حدود الجنون من الرعب والخوف،

*بينما الحقيقةيجب الخوف من اللقاح وليس من الفايروس*

🔰 *دونالد ترامب قَرَّر إنشاء حزب مسيحي عنصري في أميركا لمواجهة الماسونية وأصحاب العَولَمَة هذا لو قُدِّرَ له البقاء على قَيد الحياة؟

{ وقَررَ تحويل الرأسمالية الأميركية إلى رأسمالية حُرَّة لتحريرها من نَير عبوديَة شركات روتشيلد وروكفلير الماسونية الكُبرىَ وقيادة ألعالم بعيداً عن عبادة الشيطان.

🔰 إنَّ كُل ما يجري على الساحة الدوليَة ليس لنا نَحن فيه أي دَور كعَرَب، ونحن لسنا سِوَىَ أبقار للحَلب وحطَب للحريق لدى إدارة ترامب أو غيره *جمهوريين كانوا أو ديمقراطيين،

ولولا ثرواتنا لكان عبيد أفريقيا تتم تصفيتهم بعدنا وليسَ قبلنا.

🔰 إيران تُعتَبَر الجبل الكبير الشاهق بوجه مخططات الفريقين في الغرب لآنها تنطلق من مُنطَلَق إسلامي رِحماني حنيف وستكون هي العَثَرَة الكُبرى في طريق تحقيق العَولَمَة ومشاريع الماسونية والصهيونيتين؟

{ إنه صراع طويل ومَرير لَن يمُر لطالما أن هناك قوَّة مؤمنة تواجه وتجهز وتتحضَّر الى المعرَكَة الكُبرىَ القادمَة.

♦ ✍️ إسماعيل النجار.. بيروت ـ لبنان

24/1/2021

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