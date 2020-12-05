هكذا انقضى اخر يوم من حياة الولي الشهيد الحاج قاسم سليماني "ره"

أياد الإمارة ||

نص ترجمه إلى العربية (إياد الإمارة) من مذكرات قائد مقاومة

يقول (ل. م):

الخميس الساعة ٧ صباحاً

دمشق.. ذهبت الى الاجتماع على عجلة.. الجوء غائم تهب رياح باردة.

الساعة 7:45 صباحاً

وصلت الى مكان الاجتماع كان كمثل باقي الاجتماعات يحضره جميع مسؤولين قوات المقاومة في سورية..

الساعة ٨ صباحاً

الجميع يتكلم مع بعضهم البعض.. يُفتح الباب ويدخل قائد الجبهة المقاومة "الولي الشهيد سليماني" وبابتسامته المعهودة يسلم على الجميع ويسالهم عن أحوالهم واحداً واحداً.

دقائق من الاجتماع تنقضي بالسلام والكلام العام. بعدها بدأ الحاج قاسم "الولي الشهيد" الاجتماع رسميا وفي بداية كلامه طلب من الجميع الكتابة، قائلا: "الكل يكتب ما اقول"

دائما كنا ندون الملاحظات ولكن هذه المرة اكد الحاج ان نكتب كل مايقول.

تحدث في هذا الإجتماع عن مواضيع كثيرة .. عن ميثاق سنوات الخمس القادمة الى برنامج واحد واحد من مجموعات المقاومة وطريقة التعامل مع بعض..

كانت الاوراق تمتلئ من الكتابة ولم يسبق في كل الإجتماعات التي عقدناها أن تناولنا هذا الكم من المواضيع.

الذين يعملون مع الحاج "الولي الشهيد" يعرفون جيداً بانه في وقت العمل وعند الاجتماعات يكون جاداً جداً، لايسمح لاحد بمقاطعة كلامه .. يوم الخميس لم يكن كذلك، كم مرة يتم قَطعُ حديثه، فيقول بهدوء: "لاتستعجلوا دعوني اكمل كلامي"

الساعة11:40 قبل الظهر

قربت صلاة الظهر وبامر الحاج "الولي الشهيد" أُقيمت الصلاة وتناولنا وجبة الغداء بشكل سريع وواصلنا الاجتماع من جديد.

الساعة 3 عصراً

انتهى الإجتماع (الذي أستمر سبع ساعات تقريباً قال فيها الحاج "الولي الشهيد" كل مايجول في خاطره)، ومثل باقي الاجتماعات عند الانتهاء احطنا به وتكلمنا معه حتى اوصلناه إلى باب الخروج، كانت هناك عجلة تنتظر الحاج في الخارج.

ذهب "الولي الشهيد" إلى لبنان لرؤية السيد حسن نصرالله.

حدود الساعة ٩ ليلا

عاد الحاج "الولي الشهيد" من لبنان الى دمشق (شخص كان معه يقول التقى الحاج بالسيد حسن نصر أمين عام حزب الله مايقارب الساعة فقط وودعه)..

اعلن الحاج أنه ذاهب الليلة الى العراق وقد رتب فعلاً وضع سفره الى هناك..

سكت الجميع..

احدهم قال: "ياحاج لاتذهب حاليا وضع العراق غير مستقر"

ابتسم الحاج وقال: "تخافون ان استشهد؟" وفُتِح باب الكلام الكل قال: "الشهادة فخر ولكن ذهابكم يفجعنا.. ياحاج مازلنا نحتاجك"

نظر الينا الحاج فسكتنا جميعنا، تكلم بكل هدوء وقال: "الفاكهة عندما تنضج المزارع يجب ان يحصدها، الفاكهة التي تنضج وتبقى على الشجرة تفسد وتقع لوحدها" ونظر الى بعض الاشخاص واشار اليهم باصبعه وقال: "هذه نضجت وهذه ايضا نضجت..وهذه نضجت..."

الساعة ١٢ صباحاً

اقلعت الطائرة.

الساعة ٢ صباحاً

الجمعة وصل خبر استشهاد الحاج "الولي الشهيد" ذهبنا الى غرفة الاستراحة الخاصة به في دمشق كان قد كتبَ "الولي الشهيد" ورقةً ووضعها امام المرآة.

(ل. م)