التقارير

هكذا انقضى اخر يوم من حياة الولي الشهيد الحاج قاسم سليماني "ره"


 

أياد الإمارة ||

 

نص ترجمه إلى العربية (إياد الإمارة) من مذكرات قائد مقاومة

 

يقول (ل. م):

الخميس الساعة ٧ صباحاً

دمشق.. ذهبت الى الاجتماع على عجلة.. الجوء غائم تهب رياح باردة.

 

الساعة 7:45 صباحاً

وصلت الى مكان الاجتماع كان كمثل باقي الاجتماعات يحضره جميع مسؤولين قوات المقاومة في سورية..

 

الساعة ٨ صباحاً

 الجميع يتكلم مع بعضهم البعض.. يُفتح الباب ويدخل قائد الجبهة المقاومة "الولي الشهيد سليماني" وبابتسامته المعهودة يسلم على الجميع ويسالهم عن أحوالهم واحداً واحداً.

دقائق من الاجتماع تنقضي بالسلام والكلام العام. بعدها بدأ الحاج قاسم "الولي الشهيد"  الاجتماع رسميا وفي بداية كلامه طلب من الجميع الكتابة، قائلا: "الكل يكتب ما اقول"

 دائما كنا ندون  الملاحظات ولكن هذه المرة اكد الحاج ان نكتب كل مايقول.

 تحدث في هذا الإجتماع عن مواضيع كثيرة .. عن ميثاق سنوات الخمس القادمة الى برنامج واحد واحد من مجموعات المقاومة  وطريقة التعامل مع بعض..

كانت الاوراق تمتلئ من الكتابة ولم يسبق في كل الإجتماعات التي عقدناها أن تناولنا هذا الكم من المواضيع.

الذين يعملون مع الحاج "الولي الشهيد" يعرفون جيداً بانه في وقت العمل وعند الاجتماعات يكون جاداً جداً، لايسمح لاحد بمقاطعة كلامه .. يوم الخميس لم يكن كذلك، كم مرة يتم قَطعُ حديثه، فيقول بهدوء: "لاتستعجلوا دعوني اكمل كلامي"

 

الساعة11:40 قبل الظهر

قربت صلاة الظهر وبامر الحاج "الولي الشهيد" أُقيمت الصلاة وتناولنا وجبة الغداء بشكل سريع وواصلنا الاجتماع من جديد.

 

الساعة 3 عصراً

 انتهى الإجتماع (الذي أستمر سبع ساعات تقريباً قال فيها الحاج "الولي الشهيد" كل مايجول   في خاطره)، ومثل باقي الاجتماعات عند الانتهاء احطنا به وتكلمنا معه حتى اوصلناه إلى باب الخروج، كانت هناك عجلة تنتظر الحاج في الخارج.

ذهب "الولي الشهيد" إلى لبنان لرؤية السيد حسن نصرالله.

 

حدود الساعة ٩ ليلا

 عاد الحاج "الولي الشهيد" من لبنان الى دمشق (شخص كان معه يقول التقى الحاج بالسيد حسن نصر أمين عام حزب الله مايقارب الساعة فقط وودعه)..

 اعلن الحاج أنه ذاهب الليلة الى العراق وقد رتب فعلاً وضع سفره الى هناك..

سكت الجميع..

احدهم قال: "ياحاج لاتذهب حاليا وضع العراق غير مستقر"

ابتسم الحاج وقال: "تخافون ان استشهد؟" وفُتِح باب الكلام الكل قال: "الشهادة فخر ولكن ذهابكم يفجعنا.. ياحاج مازلنا نحتاجك"

نظر الينا الحاج فسكتنا جميعنا، تكلم بكل هدوء وقال: "الفاكهة عندما تنضج المزارع  يجب ان يحصدها، الفاكهة التي تنضج وتبقى على الشجرة تفسد وتقع لوحدها" ونظر الى بعض الاشخاص واشار اليهم باصبعه وقال: "هذه نضجت وهذه ايضا نضجت..وهذه نضجت..."

 

 الساعة ١٢ صباحاً

اقلعت الطائرة.

 

الساعة ٢ صباحاً

 الجمعة وصل خبر استشهاد الحاج "الولي الشهيد" ذهبنا الى غرفة الاستراحة الخاصة به في دمشق كان قد كتبَ "الولي الشهيد" ورقةً ووضعها امام المرآة.

 

(ل. م)

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هكذا انقضى اخر يوم من حياة الولي الشهيد الحاج قاسم سليماني "ره"
ارض العراق..كيف تم التفريط بها؟!
الإنتحار بالسُكَر..!
مقاطعة المسلمين للبضائع الفرنسية توجع الاقتصاد الفرنسي
“قره باغ” حكاية ثلاث عقود من الإحتلال الأرميني
متى و كيف بدأ استخدام البصمات كدليل جنائي؟!
الطيران العالمي: لن تصعد الطائرة إلا بجواز سفر صحي..!
مشاركة تشيكية في مهرجان سينما الحقيقة الـ14 في ايران
بريطانيا الرحم الحاضن للفكر الصهيوني وحلم الاستكبار الأوروبي
محور المقاومة على حدود الصين وكشمير تتنفس الصعداء
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك