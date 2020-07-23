التقارير

كورونا والعناية المركزة  


قاسم الغراوي||

                

يقول ديفيد هيبورن، استشاري وحدة العناية المركزة في مستشفى "رويال جوينت" في بريطانيا: "إذا انتهى بك الأمر في وحدة العناية المركزة، فسوف تكون تجربة تبعث على تغيير الحياة. فتكلفتها باهظة حتى لو تحسنت الحالة الصحية" .

يحتاج الكثير من المرضى المصابين بفيروس كورونا إلى تلقي العلاج في وحدة العناية المركزة داخل المستشفيات، وذلك في شتى أرجاء العالم اذا ساءت حالتهم بسب العجز التنفسي أثر هذه الاصابة.

 

وتتواصل الجهود داخل وحدة العناية المركزة في المستشفيات من أجل إنقاذ حياة المرضى، وبمساعدة معدات متطورة تساعد المرضى على التنفس اليآ بواسطة جهاز التنفس الاصطناعي (فنتليتر) وأداء وظائف أساسية أخرى، فضلا عن حقن الجسم ببعض الأدوية.

ويعد أهم عنصر في رعاية المرضى الذين يعانون من إصابة حادة بفيروس كورونا، في ظل عدم وجود علاج ثابت للمرض في الوقت الراهن، هو إدخال كمية كافية من الأوكسجين إلى الرئتين بينما يحارب الجهاز المناعي الفيروس وكذلك إعطاء الأدوية التي يحتاجها المريض بالحقن الوردي والتغذية عن طريق تيوب يصل للمعده.

إن رحلة المريض الذي استجاب بنجاح للعلاج في وحدة العناية المركزة، وأصبح قادرا على مغادرة المستشفى لا تزال معقدة وقد تستغرق أحيانا اشهرا اوسنوات وتحمل آثارا نفسية بالغة على الأرجح منها تعلم التنفس الذي فقده فترة الاعتماد على جهاز التنفس الاصطناعي بفقدان نشاط العضلات التنفسية ومنها عضلة الحجاب الحاجز والأعصاب الساندة .

يحتاج المرضى، كما هو معروف بعد إقامة طويلة في وحدة العناية المركزة، إلى علاج طبيعي حتى يتمكنوا من تعلم كيفية المشي أو حتى التنفس مرة أخرى ، وقد يعانون من ذُهان وندوب بسبب اضطرابات ما بعد الصدمة وترافقهم أثناء الرقود غالبا قرحة الفراش كما يبدو عليهم الوهن العضلي والضعف في البنية الجسدية. كذلك يعاني البعض من إجهاد ما بعد الصدمة وشكل الجسم ومشاكل في الإدراك.

وكلما طالت فترة العلاج، استغرق الأمر وقتا أطول حتى يستعيد المرضى شعورهم الطبيعي بأنفسهم مرة أخرى.

وإذ نتحدث عن الشفاء وفصل جهاز التنفس فإن المرضى سيكونون  ضعفاء لدرجة أنهم لا يستطيعون الجلوس دون مساعدة. كثيرون لا يستطيعون رفع أذرعهم بعيدا عن السرير بسبب الضعف الشديد الذي يعانون منه أثر فترة الرقود مجبرين دون حركة

فقد يواجهون أيضا مشاكل في الكلام والبلع.

وربما في بعض الحالات يحتاج البعض منهم لأخذ أدوية تجعله نائما وكأنه في غيبوبة.

إنهم يتعافون في الوقت المناسب، ولكن قد يستغرق الأمر فترة طويلة وقد يحتاجون إلى تكثيف جلسات العلاج الطبيعي والكلام واللغة وعلم النفس، فضلا عن طاقم تمريض لتسهيل ذلك.

إن الوقت الذي يقضيه المريض في وحدة العناية المركزة بالفعل قد يكون مجرد غيض من فيض بالنسبة لجميع الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية على المدى الطويل.

تعد الأسابيع القليلة التي يستعين فيها المريض بجهاز التنفس الصناعي جزءا صغيرا في العملية برمتها.

يعاني البعض من هلوسة سمعية والبعض الآخر تصيبه هستيريا كونه مستيقظ ولايستطيع عمل اي شيء ويشعر بالاحباط والكأبة قد يكون قادر على سماع الحديث  لكنه يعاني من صعوبة الكلام بفعل الانبوبة التنفسية التي تعرقل ذلك مما يزيد من استياءه لذا فالطاقم الطبي يحاول ان يجد لغة مشتركة لإيصال الرسال والتفاهم وغالبا ماتكون لغة الإشارات لإيصال الرسائل.

من الصعب أن يسترخي المريض او ينام بسهولة ويشعر أن أشياءآ تحدث له وربما كوابيسآ واحلاما مزعجة، ولم يكن هناك أي شيء يحدث ويشعر تدريجيا بأن أعضاء فريق العمل يجعلونه عائدا من عالم الأموات.

ربمايقضي المريض على هذا الحال ثلاثة أو أربعة أيام او اكثر لكنها عموما تعد أكثر مرحلة تتسم بالرعب في حياة المري

وهناك تفسيرات عديدة لهذه الحالة، من بينها تأثير المرض نفسه، ونقص الأكسجين في الدماغ، والأدوية المستخدمة لتسكين الآلام وتهدئة المرضى، وحتى الحرمان من النوم بعد انسحاب تأثير المسكنات.

اعتقد ان وحدات العناية المركزة أماكن مرهقة، بغض النظر عن قدر ما يتمتع به فريق الرعاية الصحية من هدوء وتدريب جيد حيث يبذلون جهودا عالية ويقومون بعمل ممتاز ورائع ويتابعون المرضى طيلة أربع وعشرين ساعة بالتناوب.

  المرضى يسمعون باستمرار الأصوات المزعجة في أوقات عشوائية، ويعانون من اضطراب النوم بسبب التدابير الطبية وتنظيم مواعيد الأدوية طوال الليل، فضلا عن الانزعاج والارتباك، كما يشعرون في بعض الأحيان بحيرة وخوف وتهديد نفسي بأنهم سيفقدون حياتهم في اي لحظة فالامور ليست طبيعية.

كما يعاني المريض من تأثير جسدي بسبب استخدام معدات كانت تؤدي وظائف الجسم الأساسية، الأمر الذي يعني خوضه رحلة طويلة أخرى حتى يتدرب الجسم على العمل بطبيعته، لذا يكون المريض عرضة لضمور العضلات بسبب جهاز التنفس الاصطناعي الذي يعمل نيابة عنها من خلال  تحريك عضلة الحجاب الحاجز  ودفع كمية الأوكسجين للرئتين مع نظام تنفسي يتناسب ووضعه الصحي.

وضع المرضى المصابين بفيروس كورونا على جهاز تنفس صناعي، يتحكم في رئتيهم تلقائيا، وأنهم سيحتاجون لفترة أطول للعودة إلى حالتهم الطبيعية بسب تأثير هذا الفايروس على الجهاز التنفسي وشله عن العمل (عجز تنفسي).

ويساعد جهاز التنفس الصناعي المرضى على ضخ الأكسجين إلى الرئتين، وطرد ثاني أكسيد الكربون، عندما لا يستطيعون أداء هذه المهمة بأنفسهم.

وتبدأ اللحظات الأولى إلى تمرير أنبوب عن طريق الفم اوالأنف، وتخديرهم بشدة، وقد يحتاج البعض إلى جراحة لتمرير الأنبوب مباشرة عبر القصبة الهوائية، وهي عملية جراحية قد تزيد من تعقد فترة التعافي.

قد يحتاج  المرضى، الذين نُقلوا إلى وحدات الرعاية الحرجة، فترة قوامها من أربعة إلى خمسة أيام للتعافي من أثر دخول هذه الوحدات وربما أكثر تبعا للعمر والأمراض المزمنة.

وأشارت دراسات في الصين وبريطانيا بشأن مرضى فيروس كورونا إلى أن 14 في المئة فقط نجوا بعد استخدامهم جهاز التنفس الصناعي.

على المريض الذي اكتسب الشفاء بعد رحلة طويلة بين الموت والحياة ان يكون ممتن لإعطائه "فرصة ثانية" للحياة، ويشكر الله كثيرا ، وليتعلم تقدير الأشياء التي كان يعتبرها بديهية وان لايبخل بمساعدة للآخرين ويمنحهم الحياة مرة ثانية من خلال بلازما دمه بعد أن اكتشفت فاعليته في شفاء المرضى.

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كورونا والعناية المركزة  
التاريخ المخزي لآل سعود
مجلة اميركية: أيام الهيمنة العسكرية للولايات المتحدة في العالم قد ولّت
حرب "الذهب الازرق" في ليبيا والحبل السري في شرق المتوسط...!
علاقات بغداد وطهران كما يراها السفير "دانائي فر"    
سقطات لسان ترامب تفضح بشاعته ودمويته  
الخليج اسمه الحقيقي هو الخليج الفارسي
متى تعود لشوارعنا مصلحة نقل الركاب
مخلب الناتو وحلم السيطرة على القوقاز... اردوغان على حد سيوف النازية...!
⚠️تقرير: CIA نفذت عمليات سيبرانية سرية ضد إيران وروسيا بتفويض من ترامب  
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1369.86
الجنيه المصري 74.35
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك