التقارير

قصة محتجزي رفحاء من الألف الى الياء..  


متابعة ـ قاسم آل ماضي

 

إحصائيات عن مستحقات محتجزي رفحاء

رفحاء بلغة الارقام

 1ـ  رفحاء مقاطعه سعوديه محاذيه للحدود العراقيه وهي منطقه ذات طبيعيه صحراويه قاحله

2 ـ يبلغ عدد العراقيين اللذين احتجزوا في مخيم رفحاء 25416 حسب وثائق قوات التحالف والامريكان  السعوديه والصليب الاحمر

3ـ في نهاية عام 2013 تم شمول محتجزي رفحاء بقانون مؤسسة السجناء السياسين الذي تم تشريعه في عام 2007  واصبحت المؤسسة تضم الشرائح التاليه  سجناء حزب الدعوه    سجناء الكرد الفيليه  سجناء عمليات الانفال    السجناء الشيوعيون المهجرين من قضاء حلبجه    سجناء الاقامه الجبريه  سجناء حادثه الدجيل وبذلك يكون العدد الاجمالي للمؤسسه  113 الف و643

4 ـ عدد المصادق عليهم من محتجزي رفحاء 21الف و823 يتوزعون كالتالي

اولا /  5767  مده احتجازهم اقل من 6 اشهر يتقاضون دفعات شهريه مقدارها 400 الف دينار شهريا

ثانيا /  7832  مده احتجازهم بين 6 اشهر وسنه يتقاضون دفعات شهريه مقدارها 800 الف دينار شهريا

ثالثا /  8422 مدة احتجازهم تتراوح بين سنه واحده  و 12 سنه  يتقاضون دفعات شهريه مقدارها مليون و200 الف دينار شهريا  وهذه المستحقات ليست راتب تقاعديا وانما تعويض لم تسلمه الدوله لهم دفعه واحده وانما تم تقسيطه على مدار عدة سنوات تنتهي عام 2024 

5 ـ من ضمن الاعداد المصادق عليها في اعلاه هنالك 3287 امراءه تتراوح اعمارهم حينها بين 56 سنه الى 12 سنه ويتقاضون دفعات شهريه حسب المده المشار اليها اعلاه

6ـ عدد الولادات  المصادق عليها 2834  ولدوا بين اعوام 1991 و 2003  تبلغ اعمارهم حاليا بين 29 الى 18 سنه  اغلبهم يتقاضون دفعات شهريه بقيمة 400 الف دينار و800 الف دينار

7ـ عدد الوفيات من العراقيين في رفحاء 1369  حوالي 850 منهم استشهدوا على يد الحرس الوطني الوهابي السعودي في الفتره بين اعوام 1991 و2003 واهما احتجاجات واضراب عام 1993 حيث سقط حوالي 400 بين شهيد وجريح ومئات اخرى قام السعوديون برميهم في العراء قرب المخافر العراقيه واحيانا يستبدلون العراقي بزجاجة ويسكي مع المخابرات العراقيه قرب الحدود  واغلب هؤلاء الشهداء يتقاضى ذويهم مستحقاتهم الماليه

8 ـ عدد المحتجزين اللذين عادوا الى العراق مباشره في الفتره من شهر ايلول عام 1991 الى عام 2003 يبلغ   21609  وقد تم التنكيل بهم وسجنهم وفصلهم من وظائفهم وحرمانهم من فرص التعيين كونهم غوغائيين حسب وصف البعثيين لهم واغلبهم قد تم تهديم دورهم والكثير منهم اضطر لتغيير محل سكنه بسبب تلك الاجرآت التعسفيه

9 ـ عدد اللذين هاجروا من رفحاء للدول الاخرى يبلغ 3807 توزعوا في دول امريكا وكندا واستراليا والسويد والنرويج  ودول اخرى

10 ـ عدد الرفحاويين اللذين يستلمون دفعات شهريه اضافه الى راتب الوظيفه  يبلغ 302 من مجموع 3461 في المؤسسه اللذين جعوا بين دفعات شهريه وراتب

11ـ  استشهد 758 مجاهد رفحاوي حينما لبوا نداء المرجعيه بالجهاد الكفائي ضد داعش الارهابي وهذا موثق في مؤسسة الشهداء

12ـ لم يؤشر اي قيد جنائي ضد محتجزي رفحاء قبل عام 2003 كون ان مؤسسة السجناء تطلب من وزارة الداخليه اعلامها فيما اذا كان هناك قيد جنائي ضدهم وهذا يدحض ادعاء بعض الماجورين من ان مجاهدي الانتفاضه كانوا قتله حيت لم تسجل ضدهم اي شكوى جنائيه

واما السلب الذي يتحدثون عنه فهل من المعقول ان يصطحب الرفحاوي ما سلبه للسعوديه والجميع يعلم ان المحتجزين تم نقل اغلبهم بواسطه طائرات التحالف الدولي

13ـ  جميع اللذين عادوا للعراق قبل عام 2003 تمت ملاحفتهم واغلبهم حكم عليه بالسجن بتهمة تجاوز الحدود ومنهم نساء انتهكت حرماتهن وفقط العراقي الشريف والغيور يدرك ماساة دخول المراءه سجون النظام البائد

14 ـ اكثر من 80 بالمئه من محتجزي رفحاء متوسط اعمارهم 60 سنه فمن كان عمره عام 1991 اربعين سنه ناهز السبعين حاليا وهكذا بالنسبه لباقي الاعمار لذلك من غير المنصف قيام بعض الحثالات واصحاب اجندات البعث الكافر ببث صور لشباب انتهازي والادعاء بانها للمحتجز الرفحاوي ظلما وبهتانا  ومن اشد الظلم قيام البعض بدبلجة صور لنساء عاريات ونسبتها الى مجاهدات الانتفاضه الشعبانيه ويعلم الجميع ان اصغر رفحاويه سافرت مع زوجها وذويها تجاوز عمرها 50 عاما وربما اكثر

خلاصة القول

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ان الجيوش الكترونيه والهاله الاعلاميه الضخمه هذه لا تستهدف رفحاء  بل تستهدف مكون معين وما رفحاء الا واجهه ليبث البعض سموم واحقاد من اذلتهم انتفاضة شعبان المباركه في محافظات الوسط والجنوب ببركة فتوى المرجع الكبير ايه الله العظمى السيد ابي القاسم الخوئي قدس الله نفسه الزكيه

مسك الختام  ولاختلاط المفاهيم في زمن المسخ واللصق والنسخ يجب القول ان الجميع لابد وان له اما صديق او قريب او معرفه او جار رفحاوي  كان قد تم شموله بقانون مؤسسة السجناء وبالامكان الاستفسار منه شخصيا عن الامتيازات الخياليه المزعومه التي دابت بعض الجهات تصويرها على انها الحوت الاكبر  عندها سيتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود  وكلمة الحق تحتاج شجاعه لوضع النقاط فوق الحروف فالظلم مرتعه وخيم  وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على الفتى من وقع الحسام المهند  وسيعلم اللذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.

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