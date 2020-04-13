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🎯ما حقيقة ميناء معجز العراقي النفطي على البحر الاحمر؟!  


متابعة ، قاسم آل ماضي

 

ميناء المعجز ميناء يقع على البحر الاحمر جنوب ميناء ينبع السعودي خلال الثمانينات انشئ باتفاق عراقي سعودي بمد انبوب بطاقة تبلغ ١.٦ مليون برميل يوميا  لنقل النفط من حقول البصرة الجنوبية نحو ميناء المعجز العراقي  الذي يقع جنوب ميناء ينبع السعودي على البحر الاحمر. تم انشاء الميناء التصديري باتفاق مع السعودية، وبأموال عراقية، وفق إتفاقية تنص على انه "ليس من حق الرياض التصرف دون العودة لبغداد باعتبارها صاحبة الحق الاستثماري فيه". 

افتتحت وزارة النفط العراقية ميناء المعجز وممثلون عن شركات غربية ومحلية ساهمت باتمام المشروع وباشر عملية التصدير عام ١٩٨٨ وبطاقة كاملة عام ١٩٩٠ وكان الهدف من انشاءه  هو تنويع مصادر تصدير النفط العراقي  توقف الميناء عن العمل اثر اندلاع حرب الكويت والعقوبات التي فرضت على العراق  حيث ادى ذلك الى توقف الضخ من خلاله  في السنة نفسها التي بدأ يعمل بكامل طاقته الانتاجية.

وقد استحوذت السعودية على موجودات الميناء و الانبوب وقامت بالتصدير من خلاله.

وجرى تغيير اسم الميناء خلال الفترة الماضية من "ميناء المعجز" الى "ميناء ينبع الجنوبي".

في ايار 2017 نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين سعوديين قولهم ان شركة النفط السعودية الحكومية "ارامكو" تخطط لتدشين مرفأ المعجز النفطي المطل على البحر الاحمر، العام القادم بعد اصلاحه بما يرفع اجمالي طاقة التحميل والتصدير الى خمسة عشر مليون برميل يوميا .. كما نشرت ارامكو تفاصيل عبر حسابها الرسمي عبر "تويتر" تبين ذلك بشكل واضح .فيما وصف خبراء في قطاع النفط الخطوة السعودية بانها بمثابة وضع يد على اموال  واستثمارت عراقية، واشار خبراء عراقيين الى ان سيطرة السعودية على "ميناء معجز العراقي" جاء نتيجة ادعاءات سعودية  بانها تطلب العراق مبالغ مالية مترتبة في ذمته منذ فترة الثمانينات .

 فيما اكد الخبراء ان هذه الاموال التي تدعي السعودية انها بذمة العراق هي كانت لدعم العراق في حربه ضد ايران سرا عبر تصدير كميات نفوط ودفع اموال الخبراء في مجال النفط.. ان هذه الاموال التي تدعي السعودية ان العراق مدان لها لم تكن مسجله في أي منظمة عالمية ولا حتى في الامم المتحدة لانه لا اساس لوجودها اصلا !

الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق منذ الاحتلال الامريكي في عام ٢٠٠٣ لم تقم بأتخاذ اية خطوه اتجاه مطالبة السعوديه بأستعادة الميناء ولم تسلك الطرق الدبلوماسيه ولا حتى الامميه ولا القضائيه باللجوء الى المحاكم الدوليه للطالبه باستعادة الميناء والتعويض المادي منذ عام ١٩٩٠ولغاية تسليم الجانب السعودي للميناء ....الامر يحتاج حكومة وطنيه نزيهه ونابعه بقرار من الشعب وتعمل من اجل العراق وولاءها للعراق وشعبه ...

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