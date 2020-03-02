عاجل : علاوي يعلن اعتذاره عن تكليفه بتشكيل الحكومة
التقارير

واخيرا اتفق طالبان والامريكان على خشخاش افغانستان


سامي جواد كاظم

 

هنالك من يقرا المستقبل السياسي لبعض الحكومات عندما يتابعها بشكل دقيق فتتكون صورة لديه عن ما تطمح اليه هذه الحكومات وفي امريكا يجب قراءة افكار وتوجهات الحزبين الجمهوري الحربي الدموي والديمقراطي الاقتصادي الهدمي.

يتحدث لي صديق مثقف عن ما قاله الدكتور المرحوم فالح عبد الجبار قبل سنة 2000 يقول انه قرا الحكومة الامريكية وستقوم باحتلال افغانستان والعراق لان الاولى اكبر مصدر للمخدرات في العالم والثاني لديه اكبر احتياطي من النفط بسبب الحصار، وتحقق ما قاله الدكتور في علم الاجتماع.

امريكا شنت حرب على افغانستان بحجة طالبان وابن لادن وقد دمرت كل البلد بكل مجالاته بما فيهم قيمة الانسان واخيرا بعملية بسيطة ومن غير قرار من الامم المتحدة وبطلقة واحدة تم قتل ابن لادن في باكستان وانا اشك بذلك فلربما تجدونه في ملاهي دالاس ومعه رفاقه في الجهاد ابو بكر البغدادي والزرقاوي وهذا ليس بمستبعد ، واخيرا جلس ترامب مع طالبان ولان ترامب يسيل لعابه امام المخدرات التي هي مصدر مالي مهم بالنسبة له فركل كل القيم الانسانية بالحذاء وذهب لاهثا للتفاوض مع من سفكوا الدماء .

وفي العراق كذلك ننتظر خطوة تسليم النفط الى امريكا لانها شنت الحرب على العراق بحجة اسلحة الدمار الشامل واخيرا تبين كذب بوش المجرم وتم اخفاء تقرير اليونسكوم في خزينة لا يطلع عليها الراي العام الا بعد ستين عام ، وقالها ترامب صراحة بانه العراق لا يستحق النفط الموجود عنده وهذا حقهم لانه لا يوجد بلد اسمه العراق .

لنعد الى صلح طالبان والامريكان فالشائعات تقول من ضمن بنود الصلح اطلاق سراح الارهابيين المعتقلين في سجون افغانستان وكذبت ذلك الحكومة الافغانية ولم يتطرق احد على بند تجارة الخشخاش التي هي محط اهتمام ترامب والذي من اجله شن بوش الجمهوري رفيق ترامب الجمهوري الحرب على افغانستان .

طالبان كانت تتلقى الدعم الامريكي اصلا ضد الاتحاد السوفيتي وهي صنيعتهم تحت اسم القاعدة واختلفوا معهم بذريعة تفجيرات ايلول وهذا ديدن البيت الابيض يخلق مؤامرة ويدعم عميل وفق منهجية معينة وفترة زمنية محددة ومن بعدها تنتهي التمثيلية في بعض الاحيان يغدرون بعملائهم وفي احيان اخرى يخرجون سيناريو يخدعون الاعلام والعالم للتعتيم على عميلهم .

ومن بنود الصلح لا تستبعدوا اقامة منطقة ارهابية في دولة ما قد تكون السعودية وقد تكون ايران وان كانت مستبعدة ولكنها تقوم لردع كل من رفض صفقة القرن وخلق اجواء ارهابية لان البيت الابيض غرفة الانعاش المركزة لديه هي تفجيرات ومفخخات وتصاعد دخان الحرائق ورؤوس مقطعة فهكذا مناظر تنعش الاقتصاد الامريكي .

هذا الصلح لا يخرج عن نتيجتين اما ان الامريكان خسروا واذعنوا للمطالب الطالبانية او ان لديها خطط ارهابية مستقبلية تستخدمهم لتنفيذها مع تحديد نوع الدعم ومسالة تقاسم الخشخاش هذا امر مفروغ منه .

واما ان قطر هي من ترعى هذا اللقاء فهذا ليس ببعيد عنها وعن سياستها بهذا المنحى التي تفصح عنها الجزيرة دائما ، ولكن ماهي مكاسب عرب الخليج من هذا الاتفاق وما يمكن لهم ان يقراوا المستقبل على ضوء التغيير في سياسة ترامب الهوجاء ؟ هل اعدوا العدة بان لا يكونوا هم الهدف مستقبلا للارهاب ؟

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
واخيرا اتفق طالبان والامريكان على خشخاش افغانستان
تقرير خطير .... السلاح البيولوجي.. حين يصنع الانسان قاتله
كورونا والإنفلونزا.. أوجه الشبه والاختلاف وكيفية التمييز بينهما
كابينة علاوي..واللعب بالوقت الضائع..
مَنْ الذي سينقذ الرئيس اوردغان من ورطته في أدلب : امريكا ام روسيا ؟
عملية أورانوس Uranus السوريه في ادلب ستنهي حياة اردوغان السياسية الى الابد..!
أشبه بقصة هوليودية.. لبناني يعثر على عائلته بعد 35 عاما في العراق
هل ساندرز 2020 هو ماكغفرن 1972؟
بالفيديو ..... بعد 5 أشهر.. من المستهدف من التظاهرات في العراق؟
  حقائق ووقائع.. الحرب البيولوجية والجرثومية، [المنبع والاساس]
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك