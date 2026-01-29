وزير التعليم العالي وكالة: قرار مجلس الوزراء لم يمس الخدمة الجامعية للتدريسيين والموظفين

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة، أحمد فكاك البدراني، اليوم الخميس، أن قرار مجلس الوزراء لم يمس الخدمة الجامعية للتدريسيين والموظفين، فيما أشار الى أهمية استكمال النصاب التدريسي المقرر لأعضاء هيئة التدريس في الأقسام العلمية، حيث ذكر البدراني في كلمته خلال مؤتمر صحفي، إن "القرار الذي اتخذ من قبل مجلس الوزراء حول الخدمة الجامعية لم يمس الخدمة الجامعية للتدريسيين والموظفين إطلاقاً"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي بشكل طبيعي وعدم الغياب، وبخلاف ذلك ستتخذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق من يخالف النظام ويذهب الى منحى آخر".

وأضاف أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتوجه إلى أعضاء هيئة التدريس وموظفي التعليم العالي في مقر الوزارة والجامعات كافة وفي مختلف الأقسام العلمية والإدارية لتؤكد أنه لم يطرأ أي تعديل أو مساس بقانون الخدمة الجامعية من قبل مجلس الوزراء، وأن القانون مازال نافذاً وسارياً من دون أي تغيير".

كما لفت إلى أن "الوزارة تؤكد على أهمية استكمال النصاب التدريسي المقرر لأعضاء هيئة التدريس في الأقسام العلمية بما يضمن حسن سير العملية التعليمية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والأداء الأكاديمي في الجامعات"، وتابع ان "الوزارة تشيد بما يبذله الأساتذة في الجامعات مع موظفي التعليم العالي كافة من جهود مخلصة بأداء مهامهم الأكاديمية والإدارية"، مؤكداً أن "التزام الوزارة الدائم بتوفير مختلف أشكال الدعم والرعاية اللازمة لهم".