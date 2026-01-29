الأخبار

هيئة النزاهة: السجــن سبع سنوات لمدير عام صحة صلاح الدين الأسبق


 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور قرار حكمٍ يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المدير العامّ الأسبق لدائرة صحَّة صلاح الدين، على خلفيَّة إحداثه الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، حيث ذكرت الهيئة، في حديثها عن قرار الحكم الحضوري الذي صدر في القضيَّة التي تولَّت دائرة التحقيقات دور التحقيق فيها وأحالتها على القضاء، بحسب بيانها، بأن "محكمة جنايات صلاح الدين، أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المُدان المدير العام الأسبق لدائرة صحَّة المحافظة، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 48 و49) منه".

كذلك أضافت أنَّ "المُدان قام بارتكاب مُخالفاتٍ، والإضرار بمصالح الدائرة عبر صرفه مبلغ (20,000,000,000) عشرين مليار دينارٍ كان مُخصَّصاً لشراء الأجهزة الطبيَّة، وصرفها في غير الأغراض المُخصَّصة لها"، لافتةً إلى أنه "أقدم على ذلك من دون الرجوع إلى وزارة الصحَّة وأخذ مُوافقتها، كما أعطت المحكمة الحقَّ لوزارة الصحَّة بالمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
