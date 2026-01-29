هيئة النزاهة: السجــن سبع سنوات لمدير عام صحة صلاح الدين الأسبق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور قرار حكمٍ يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المدير العامّ الأسبق لدائرة صحَّة صلاح الدين، على خلفيَّة إحداثه الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، حيث ذكرت الهيئة، في حديثها عن قرار الحكم الحضوري الذي صدر في القضيَّة التي تولَّت دائرة التحقيقات دور التحقيق فيها وأحالتها على القضاء، بحسب بيانها، بأن "محكمة جنايات صلاح الدين، أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المُدان المدير العام الأسبق لدائرة صحَّة المحافظة، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 48 و49) منه".

كذلك أضافت أنَّ "المُدان قام بارتكاب مُخالفاتٍ، والإضرار بمصالح الدائرة عبر صرفه مبلغ (20,000,000,000) عشرين مليار دينارٍ كان مُخصَّصاً لشراء الأجهزة الطبيَّة، وصرفها في غير الأغراض المُخصَّصة لها"، لافتةً إلى أنه "أقدم على ذلك من دون الرجوع إلى وزارة الصحَّة وأخذ مُوافقتها، كما أعطت المحكمة الحقَّ لوزارة الصحَّة بالمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة".