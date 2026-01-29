الاستخبارات العسكرية تحبط محاولة تهريب مواد غذائية إلى محافظة ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب مواد غذائية إلى محافظة ديالى، حيث ذكرت المديرية في بيان، أنه "ضمن عمليات مديرية الاستخبارات العسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة شبكات التهريب التي تسعى إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني، تمكنت مفارز قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة الأولى التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبجهد استخباري دقيق من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد الغذائية كانت معدة للتهريب إلى محافظة ديالى"، وتابعت، أن "العملية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن ضبط المواد المهربة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وتسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة أصولياً".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام