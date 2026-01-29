الزيارة الشعبانية: وزير الداخلية يصل إلى كربلاء المقدسة

وصل وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، إلى كربلاء المقدسة، حيث ذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان، أنه "لمتابعة سير الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة النصف من شعبان المعظم، وصل وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، عبد الأمير الشمري الى محافظة كربلاء المقدسة برفقته أعضاء اللجنتين الأمنية والخدمية".

كما لفت الى أنه "كان في استقبال الوزير والوفد المرافق له، محافظ كربلاء المقدسة وعدد من القادة الأمنيين".