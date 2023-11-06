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مستشار الأمن القومي: مخيم الهول السوري يضم إرهابيين من 60 دولة


 اعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ان مخيم الهول السوري يضم إرهابيين من 60 دولة.

وقال الاعرجي في مؤتمر السفراء السابع المنعقد ببغداد للفترة من 4-8 تشرين الثاني:" مخيم الهول السوري يضم إرهابيين من 60 دولة ،أغلبهم من العراق وسوريا ،و10 آلاف من الإرهابيين الأجانب".

واشار الى:" ان العراق اتخذ قرارا حكيما ولمصلحة الأمن القومي العراقي، تضمن نقل الرعايا العراقيين طوعيا إلى مخيم الجدعة وإدخالهم في برامج إدماج وإعادة تأهيل".

وبين:" نقلنا 11 وجبة بواقع 1567 عائلة من مخيم الهول وادخلوا إلى مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم".

واصاف:" قمنا بإعادة 900 عائلة عراقية من مخيم الجدعة بعد إكمال التأهيل والادماج إلى مناطقها الأصلية".

واكد انه تم تحويل 2945 متهما عراقيا بالإرهاب، إلى وزارة الداخلية لغرض عرضهم على القضاء، وتمت محاكمة أغلبهم وفق القوانين العراقية.

وقال الاعرجي:" لدينا مجلس استخبارات وطني ومناطق تنسيق مشترك بين قوات وزارة الدفاع والبيشمركة تعمل كلها وفق مصلحة البلد من دون أية مشاكل".

واصاف:" نقلنا جميع مسلحي المعارضة الإيرانية من مواقعهم إلى مناطق بعيدة ،ودخلت قوات الحدود والبيشمركة وشغلت تلك المواقع ، والمرحلة اللاحقة هي إدخالهم في مخيمات خاصة وبعيدة ايضا".

واكد ان مستشارية الأمن القومي قامت بتوزيع ساحات العمل الاستخباري، لتجنب التداخل في المهام والصلاحيات.

واضاف بدأنا مراحل جديدة بالعمل الأمني والاستخباري المهني بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة على توزيع ساحات العمل الاستخباري .

وأوضح ان مستشارية الأمن القومي تشرف على مذكرات التفاهم الأمنية بين المؤسسات والأجهزة الأمنية ودول العالم .

وتابع ان مستشارية الأمن القومي أشرفت على كتابة أستراتيجية التطرف العنيف ونبذ الكراهية.

واشار الى هناك تنسيقا كبيرا بين مستشارية الأمن القومي ووزارة الخارجية حول القضايا المهمة .

واختتم كلمته، قائلا:" بوابتنا إلى العالم هي وزارة الخارجية ،وهي من تعكس الصورة الحقيقية للعراق".

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