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وزير النقل يسحب يد مدير عام الملاحة الجوية ويُحيله للتحقيق


وجّه وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الإثنين، بتكليف معاون مدير عام الملاحة الجوية وسام سمير عباس بإدارة الشركة، إثر سحب يد المدير العام عباس صبار البيضاني، واحالته للتحقيق بحادثة الاحتفال.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان أن "محيبس أجرى زيارة مفاجئة للشركة العامة ل‍خدمات الملاحة الجوية العراقية، وأصدر عدة توجيهات على خلفية ما حدث على هامش الاحتفالية التي أقامتها الشركة بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي، الاسبوع الماضي".

وأضاف، ان "زيارة الوزير تزامنت مع صدور أمر وزاري، اليوم الإثنين، بسحب يد مدير عام الشركة العامة ل‍خدمات الملاحة الجوية العراقية عباس صبار البيضاني وعدد من الموظفين، لضمان سير التحقيق بشفافية ومهنية".

ووجه الوزير، أخيرا، على هامش اجتماع هيئة الرأي في الوزارة، "المدراء العامين بالمتابعة والاشراف المباشر على اية مبادرات او احتفالات ومتابعة مناهجها".

وفي وقت سابق، فتحت وزارة النقل، تحقيقاً رسمياً حول إحتفالية مقامة في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجويّة.

وجاء القرار على خلفية قيام موظفين داخل الشركة العامة لخدمات الملاحة الجويّة ب‍مطار بغداد الدولي برقصة "جوبي" على أنغام أغنية ممجّدة للطاغية المقبور صدام التكريتي في احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي.

 

 

 

وفي كتاب صادر عن وزارة النقل العراقية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، سيتم تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة حازم رازي العفازي، وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، وأعضاء اللجنة "يعقوب حسين سالم، مدير عام الشؤون القانونية، وعلي هيل عابد"، مدير دائرة الإشراف في الوزارة، لإجراء تحقيق في الحفل المقام في الشركة العامة للخدمات الملاحية.

وستقوم اللجنة بالتحقيق في الاحتفالات التي تقام في الشركة العامة للملاحة العراقية، وستقدم اللجنة التحقيقات والتوصيات إلى وزير النقل العراقي.

قوات الأمن العراقية بدورها، ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم في الحادث.

من جانبه، أصدر مدير عام الشركة العامة ل‍خدمات الملاحة الجوية، عباس البيضاني، إيضاحا بشأن انتشار مقطع فيديوي يظهر موظفين من الشركة يرقصون على أنغام أغنية تمجد برئيس النظام السابق صدام حسين، خلال احتفال باليوم العالمي للمراقب الجوي، أقامته الشركة في مقرها بمطار بغداد.

البيضاني، وفي كلمة مصورة قال إن "الشركة أقامت حفلها السنوي بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي، وقد حضر هذا الحفل كبار قادة الجيش ومستشاري دولة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب، ورئيس سلطة الطيران المدني في العراق".

واستدرك انه "بعد انتهاء الحفل ومغادرة الضيوف بساعات عدة، ظهر فيديو لدبكة للتمجيد بالطاغية صدام حسين"، مبينا أن "الشركة ووزارة النقل تنأى بنفسها، وتندد بأشد عبارات التنديد بهذا المقطع، كما نعاهد بلدنا الحبيب حكومة وشعبنا، أن نبقى سيوفاً ضد أعدائه والطغاة كافة، وأن نكون دائماً بخدمة الوطن الحبيب وندير الأجواء بأياد وطنية مخلصة تسعى دائما لجعل العراق ممراً آمناً لعبور الأجواء".

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