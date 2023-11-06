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السوداني يختتم زيارة إيران ويعود إلى بغداد


اختتم رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، زيارته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع يعود إلى بغداد بعد زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وصباح اليوم، وصل السوداني إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

والتقى رئيس الوزراء العراقي، الرئيس ابراهيم رئيسي، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات والصعد، كما تصدّرت القضيّة الفلسطينية والأحداث الدامية في غزّة المباحثات بين الجانبين، حيث جرى التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني.

بعد ذلك، التقى السوداني المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي في العاصمة طهران

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