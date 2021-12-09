الشيخ المجاهد أكرم الكعبي يدعو الى ابعاد المقاومة والحشد الشعبي عن الخلافات السياسية

دعا الامين العام لحركة النجباء الشيخ المجاهد اكرم الكعبي الى ابعاد المقاومة والحشد الشعبي عن الخلافات السياسية

وقال سماحته في حديث له يجب على المسؤولين العمل للحفاظ على نقاط قوة العراق وعدم التفريط فيها متسائلا كيف يمكن الحديث عن سحب سلاح المقاومة في بلد ما زال محتلاً؟

وقال سماحته ان سلاح المقاومة هو الذي أعاد السيادة والكرامة المنهوبتين إلى العراق عندما تخلت عنها الأغلبية مؤكدا ان سلاح المقاومة كابوس لأميركا و"إسرائيل" ويحاولون سحبه بكل ما أوتوا من قوة مشيرا الى ان سلاح المقاومة ضمانة للشعب العراقي وضمانة له ولن نتخلى عنه

واضاف سماحته ان التخلي عن سلاح المقاومة هدفه رمي العراق في حضن التطبيع وهذا لن يكون فكيف يمكن أن نتخلى عن المقاومة والاحتلال الأميركي يتحكم في اقتصادنا ونفطنا وأموالنا؟ مؤكدا لولا المقاومة والحشد اللذان أسقطا داعش لكان الوضع في العراق والمنطقة مختلفاً كلياً

واضاف ان حل الحشد الشعبي رغبة أميركية إسرائيلية سعودية إماراتية