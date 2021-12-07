محلل سياسي : اتفاقية الاطار الاستراتيجي غيرت المسمى الخاص بالوجود الأميركي فقط

رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن لن تتضمن أي انسحاب أميركي من العراق، لافتا الى ان الأيام المقبلة ستشهد تغيير المسمى الرسمي الذي تتواجد فيه هذه القوات داخل العراق.

وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “اميركا قد نالت ماتريده من الحكومة العراقية، وستحملها مسؤولية مايحدث لقواتها داخل العراق بهدف فرض عقوبات على البلاد في قادم الأيام”.

وأضاف ان “اتفاق الاطار الاستراتيجي بدأت بوادر تنفيذه على ارض الواقع، حيث ان ابرز ما تم تداوله هو عبارة تحويل المهام للقوات الأميركية من قتالية الى استشارية، والمقصود به استمرار بقاء هذه القوات داخل العراق مع تغيير الاسم الرسمي الذي تتواجده فيه داخل العراق”.

وبين ان “تغيير التواجد من قتالي الى استشاري يلزم الحكومة العراقية بتوفير الحماية الى تلك القوات، وهو ماسيجعل الحكومة في مواجهة مباشرة مع محمور المقاومة، خصوصا ان هناك تأكيدات على اخراج القوات الأميركية بالقوة في حال انتهاء الشهر الجاري من دون أي انسحاب للقطعات الأميركية وخروجها من البلاد”.