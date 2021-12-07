الاتحاد الكردستاني: ناخب واحد صوت 100 مرة في مركز انتخابي!

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، عن وجود تلاعب كبير في العملية الانتخابية، مبينا ان الحديث عن نزاهة الانتخابات غير واقعي سيما بعد استعادة مقعدين لصالح الاتحاد.

وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “ادلة تزوير نتائج الانتخابات كبيرة والتلاعب فيها حيث تشير مصادرنا في الاتحاد الى مشاركة شخص 100 مرة في التصويت وهو امر لم يحدث في تاريخ الانتخابات فيما كانت نسب الترشيح في بعض المحطات بنينوى 97 % في حين لم تتجاوز النسبة الـ 24 % “.

واضاف السورجي، ان “العشرات الادلة المقدمة من قبل القوى السياسية المختلفة سواء الشيعية والسنية والكردية على تزوير نتائج الانتخابات وعدم نزاتها بنسبة كبيرة كما تؤكد المفوضية”.

واوضح ان “الحديث عن نزاهة الانتخابات غير واقعي والدليل اعادة مقعدين لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني من محافظتين مختلفتين في الدوائر الانتخابية”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد،قد حددت يوم 13 من شهر كانون الاول الجاري موعدا للنظر بالطعن المقدم من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بشأن تزوير نتائج الانتخابات والغائها