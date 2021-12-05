حقوق: المتلاعبون بالانتخابات قاموا باقصاء الكتل المنادية باخراج المحتل من العراق

اكدت عضو حركة حقوق عاصفة عباس، ان المتلاعبين بنتائج الانتخابات عملوا على اقصاء الكتل المنادية بخروج القوات الأميركية من العراق لضمان عدم مشاركتها بالعملية السياسية بهدف خدمة مصالح واشنطن.

وقالت عباس لـ /ألمعلومة/، ان “نتائج الانتخابات جاءت وفق الإرادة الخارجية، حيث ان ما أعلنته المفوضية من نتائج أولية اكد وجود تلاعب وتزوير بدفع خارجي وتنفيذ داخلي”.

وأضافت ان “هناك بعض القوى في الداخل والخارج، كانت وراء تزوير الانتخابات من اجل فرض ارادتها وتغيير نتائج الانتخابات وفقا لمخططاتها وخدمة لمصالحها”.

وببينت ان “القوى الخارجية التي تدخلت بملف الانتخابات من اجل التزوير والتلاعب قد قامت باقصاء الكتل السياسية المنادية والتي كانت وراء المطالبة بإخراج القوات الأميركية من البلاد، وبالتالي فأن المخطط يهدف الى ابعاد هذه القوى من المشاركة بالعملية السياسية خدمة لمصالح الاحتلال”.