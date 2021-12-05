محامي تحالف الفتح: الاحتفاظ بجهاز سي الف مطلبنا الأساسي

كشف المحامي الموكل من قبل تحالف الفتح محمد مجيد الساعدي للطعن بنتائج الانتخابات امام المحكمة الاتحادية، الأحد، أن الاحتفاظ بجهاز سي الف مطلب أساسي لحين تشكيل لجنة تحقق.

وقال الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القرار متروك للمحكمة الاتحادية وسيتم استعراض جميع الأدلة والوثائق التي تؤكد التلاعب بنتائج الانتخابات”.

وأضاف أن “الشركة الألمانية الفاحصة بصدد تزويد الجهات المتضررة بالتقرير السابع خدفي غضون الساعات المقبلة”، مشيرا إلى أن “خبراء ومتخصصين من جامعات عراقية ابدوا استعداهم للكشف عن جهاز جينين بلاسخارت سي الف”.

ولفت الساعدي إلى أن “الجهاز تم استعماله في دول أخرى يمكن التحقق منه”، مبينة أن “هناك محاولات داخلية وخارجية تحاول إخفاء السر وراء جهاز سي الف”.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق عدنان فيحان أكد خلال مؤتمر صحفي، امس السبت، أن جهاز سي الف هدية جينين بلاسخارت هو أساس تزوير الانتخابات.