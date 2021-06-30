نائب ينتقد الحلول الترقيعية في التعامل مع الأزمات

اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، اليوم الاربعاء، ان المشكلة الاساس لدينا في التعامل مع الأزمات هو الذهاب الى الحلول الترقيعية المؤقتة بدل إيجاد حلول جذرية لكل المشاكل.

وقال الصفار في حديث صحفي ان "المشكلة الاساس لدينا في التعامل مع الأزمات والمشاكل هو الذهاب الى الحلول الترقيعية المؤقتة بدلا من ايجاد حلول جذرية لكل المشاكل وعلى سبيل المثال، الكهرباء الذي خصصت لها مبالغ تجاوزت 83 مليار دولار منذ عام 2003 وكان من الممكن استغلالها لبناء طاقة كهربائية لاربع دول بدل الذهاب الى خيار شراء الكهرباء، خصوصا ان جميع المقومات موجودة لدينا سواء من خلال الوقود والطاقة الشمسية، لكن مشكلتنا بالذهاب الى عقود الشراء بغية الحصول على مكاسب ومنافع شخصية".

وعن القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد مؤخرا اوضح الصفار، ان "الدول المتجاورة او المتقاربة بحاجة لبعضها لتحقيق التكامل الاقتصادي، لكن العراق ليس لديه ما يصدره الا النفط فلا توجد عدالة متبادلة ما يعني أن هنالك ضرورة لتنمية الصناعة وخلق فرص عمل لتكون حلولا دائمة وليست مؤقتة"،

لافتا الى ان "ما تم وضعه من تخصيصات للصناعة والزراعة ما هو واحد وستة بالعشرة وتركزت التخصيصات لقطاعات الأمن والكهرباء في إهمال واضح لقطاعات التنمية وهو أمر غير صحيح".

واكد ان "التنمية الحقيقية وتطوير القطاعات الصناعية والزراعية المحلية ستحقق العديد من الفوائد ابرزها ضمان عدم خروج العملة الصعبة الى الخارج مع ضمان توفير فرص عمل للأيدي العاملة المحلية، اضافة الى ضمان وجود منتج محلي اصلي ما يغنينا عن المخاوف من المستورد المزور او المنتهي الصلاحية".