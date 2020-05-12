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النزاهة تكشف تفاصيل ضبط مدير التقاعد ومتهمين آخرين في نينوى


أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن ضبط مدير تقاعد نينوى ومديرة مندوب مكتب الإدارة العامة للمنطقة الشمالية لمصرف حكومي وموظفين آخرين في المحافظة..

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان إن "ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى نفذت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ عملية الضبط، وانتقل فريق عمل المديرية إلى مقر إحدى شركات الدفع الإلكتروني والدوائر ذات العلاقة"،

مشيرة الى أنه "بعد إجراء التقصي والتحري بخصوص إيقاف صرف رواتب المتقاعدين وإيقاف بطاقة الكي كارد، وإجبار المتقاعدين على الاستبدال ببطاقة الماستر كارد مقابل استقطاع مبالغ مالية أكثر من المقرر تمكن الفريق من ضبط المتهمين كل من مدير تقاعد نينوى، ومديرة مندوب مكتب الادارة العامة للمنطقة الشمالية للمصرف الحكومي".

وأضاف البيان أنه تم "اعتقال مدير إحدى شركات الدفع الإلكتروني التابعة للمصرف و(16) من موظفي الشركة في المحافظة؛ استناداً لأحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات"،

مشيرا الى أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العملية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الثلاثاء، بأن النزاهة اعتقلت مدير تقاعد محافظة نينوى ومدير ماستر كارد النخيل في الموصل ومندوب الادارة العامة لمصرف الرشيد.

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