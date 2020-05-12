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الحشد الشعبي يعلن قتل 50 “داعشيا” خلال الشهر الجاري في العراق


كشف مسؤول محور الشمال في الحشد الشعبي علي الحسيني، الثلاثاء، عن قتل اكثر من 50 ارهابي خلال الشهر الجاري في العراق.

وقال الحسيني في تصريح صحفي ان “اكثر من 50 ارهابيا من تنظيم داعش قتلوا في عمليات استباقية نفذها الحشد الشعبي مع بقية التشكيلات الامنية واسناد الطيران الحربي في العراق خلال الشهر الجاري”.

واضاف الحسيني،ان “ابرز العمليات كانت في محافظتي كركوك والانبار وتم خلالهما قتل قيادات مهمة في داعش”، مؤكدا أن “العمليات جاءت ضمن اهداف استخبارية محددة وهي رد على هجماتهم الغادرة في صلاح الدين وديالى ومناطق اخرى والتي تسببت في سقوط ضحايا”.

وكانت محافظات عدة منها ديالى شهدت هجمات ارهابية خلال الاسابيع الماضية ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى.

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