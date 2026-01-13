الأمم المتحدة: 119 ألف شخص نزحوا من حلب بسبب القتال

ذكر الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن نحو 119 ألف شخص نزحوا منذ تجدد الأعمال العدائية في مدينة حلب في سوريا، حيث لفت إلى أنه "حتى يوم أمس أبلغنا شركاؤنا أن نحو 119 ألف شخص نزحوا منذ تجدد الأعمال العدائية في مدينة حلب".

وأكد أن "مفوضية شؤون اللاجئين وشركاء آخرين على الأرض يقدمون المساعدة للعائلات النازحة في الملاجئ المؤقتة والمجتمعات المضيفة.. الدعم يشمل توزيع الأغطية والفرش والملابس الشتوية الضرورية".

وجاء ذلك فيما أفادت وكالة الأنباء السورية أن الجيش صد محاولتي تسلل لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بريف الرقة الشمالي.

من جانبها اتهمت "قسد" قوات من الجيش السوري بمهاجمة نقاط تابعة لها في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، دون وقوع أي إصابات في صفوف قواتها، وأوضح بيان "قسد" أنها ردت على مصادر النيران واتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان أمن النقاط.