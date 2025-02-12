الرئاسة اللبنانية تنفي تمديد اتفاق وقف اطلاق النار مع إسرائيل لما بعد عيد الفطر

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، (12 شباط 2025)، ان "لا صحة لما بث عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف إطلاق النار لما بعد عيد الفطر".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن بوقت سابق اليوم الأربعاء، عن تمديد فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية ستبقى على الأرض.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الارهابي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في منصة إكس، أنه "تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق، ولا يزال جيش الدفاع منتشرًا في الميدان، لذلك يمنع الانتقال جنوبًا".

ولم يوضح البيان الإسرائيلي ما إذا كان يتحدث عن التمديد السابق الذي ينتهي في 18 فبراير شباط الحالي، أو ما إذا تم التوصل إلى تاريخ جديد.

وفي وقت سابق الأربعاء، كانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي قولهما، إن إسرائيل طلبت إبقاء قوات في خمس نقاط بجنوب لبنان حتى 28 فبراير شباط.

وفي 27 نوفمبر تشرين الثاني 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلاً بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.

وتضمن الاتفاق مهلة محددة بـ60 يوما، تنسحب خلالها إسرائيل من البلدات التي دخلتها في جنوب لبنان خلال الحرب، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما.

في المقابل، على حزب الله الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.