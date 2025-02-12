الجيش الإسرائيلي الغادر الجبان يعلن تمديده اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وموعد الانسحاب

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تم تمديد فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان"، مؤكدا أن "قواتنا ستبقى على الأرض في الجنوب".

‏⁧وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "إعلان عاجل إلى سكان لبنان وخاصة الجنوب اللبناني.

‏تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال جيش الدفاع منتشرا في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبا".

وأضاف: "الجيش لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر. كل من يتحرك جنوبا يعرض نفسه للخطر".

هذا ولم يوضح البيان الإسرائيلي ما إذا كان بيانه يتحدث عن التمديد السابق الذي ينتهي في 18 فبراير الحالي، أو ما إذا تم التوصل إلى تاريخ جديد.

وكانت مصادر قالت إن لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار تبلغت بأن الجيش الإسرائيلي يطلب البقاء في بعض النقاط في جنوب لبنان حتى 28 فبراير وقد رفض الجانب اللبناني ذلك بشكل قاطع.