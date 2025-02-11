سوريا - لبنان - فلسطين

ترامب مهدداً: "أبواب الجحيم ستفتح إذا لم يعد الرهائن من غزة"!


 هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بإلغاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، مشيرا إلى أنه قد يعتبر السبت المقبل موعدا نهائيا، كما أشار الى قطع المساعدات عن الأردن ومصر، حيث اشترط الرئيس الامريكي دونالد ترمب في اخر تصريحاته بما يأتي  "إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن من غزة بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت، سأدعو لإلغاء وقف إطلاق النار".

وكرر تهديداته السابقة بأن "أبواب الجحيم ستفتح إذا لم يعد الرهائن من غزة"، وأضاف أن "حماس ستكتشف ما أعنيه بهذا التهديد"، وأكمل قائلا: "قد أتحدث مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) بشأن اعتبار السبت موعدا نهائيا".

وأوضح أن إسرائيل ستتخذ قرارها، لكنه أضاف: "بالنسبة لي، بعد 12 ظهر السبت أعتقد أن وقف إطلاق النار ينبغي أن ينتهي".

كما ذكر ترامب إنه "لا يمكننا الانتظار كل سبت لخروج 2 أو 3 من الرهائن من غزة"، مشيرا إلى أنه شاهد "حالة الرهائن الذين خرجوا السبت الماضي وكانوا في وضع صحي صعب، ولا يمكن الانتظار أكثر".

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