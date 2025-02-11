سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان: صورة تذكارية جمعت حكومة الرئيس جوزيف عون الأولى والمكونة من 24 وزيرا


نشرت رئاسة الجمهورية اللبنانية الصورة التذكارية لحكومة ولاية الرئيس جوزيف عون الأولى والمكونة من 24 وزيرا، حيث ظهر في الصورة التذكارية الرسمية للحكومة اللبنانية الجديدة رئيسها نواف سلام والرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى الوزراء.

وكان عون وقع يوم السبت الماضي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا، من بينهم 5 وزيرات.

فيما شكّل سلام حكومته بعد تكليفه في 13 يناير من قبل 85 نائبا لبنانيا من أصل 128، وهي الحكومة الـ78 بعد الاستقلال والـ21 بعد الطائف.

وبعد إعلان تشكيل الحكومة، ذكر سلام إن "الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ.. وستسعى الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطن والدولة"، وأضاف "سيكون على الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب المضي في الإصلاحات المالية والاقتصادية وتنفيذ اتفاق الطائف".

في ذات السياق، أعرب الرئيس عون عن ارتياحه لتشكيل الحكومة الجديدة، وقال إن أعضائها غير حزبيين، لكنهم سيكونون حتما في خدمة جميع اللبنانيين، لأن هدفهم سيكون فقط مصلحة لبنان، مؤكدا أن تشكيل الحكومة استند إلى معايير الكفاءة والخبرة والاختصاص، إضافة الى السيرة الذاتية والسمعة الحسنة.

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