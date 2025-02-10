لبنان: لا صحة لتفتيش الطائرات العراقية في مطار بيروت تفتيش أمني دقيق

تداولت مواقع إخبارية لبنانية معلومات عن خضوع الرحلات الآتية من العراق إلى تفتيش أمني دقيق في مطار رفيق الحريري الدولي بداعي التحقق من احتمال نقلها أموالاً أو أرصدة لمصلحة حزب الله، إذ كشف مصدر أمني لصحيفة النهار اللبنانية، إن "إجراءات التفتيش التي تخضع لها الطائرات روتينيّة، وبغضّ النظر عن الجهة الآتية منها، سواء أكانت من العراق أم غيره من البلدان".

وأضاف المصدر، الى أن "التدابير الطبيعية والإجراءات التفتيشية مشابهة لكل الطائرات، ولا صحة للمعلومات عن إجراءات استثنائية للطائرات الآتية من العراق".

كما أوضحت وسائل اعلام لبنانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن اخضاع الطائرات العراقية القادمة الى لبنان للتفتيش، وذلك على غرار الطائرات الإيرانية القادمة الى لبنان، وذلك في محاولة لمنع وصول المساعدات المالية لصالح حزب الله اللبناني.