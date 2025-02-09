الجيش اللبناني يكمل انتشاره جنوب الليطاني

أعلن الجيش اللبناني في بيان، اليوم الأحد، أنه أكمل انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، وأن وحداته تُوسع انتشارها في القطاع الشرقي، تحديدًا في بلدات رب ثلاثين وبني حيّان وطلوسة - مرجعيون، وذلك بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي من المنطقة.

وجرى هذا الانتشار بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب بيان الجيش، "تقوم الوحدات العسكرية حاليًا بتنفيذ أعمال المسح الهندسي وفتح الطرقات داخل هذه البلدات، ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات المنتشرة حفاظًا على سلامتهم".

كما يواصل الجيش التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل في ما خص الوضع في المناطق الحدودية، وذلك ضمن إطار القرار 1701.