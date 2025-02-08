مشاهد تسليم الرهائن في غزة تثير غضب تل أبيب.. نتنياهو يتوعد وحماس ترد

أعلن مكتب رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، يوم السبت، أن “المشاهد الصعبة التي رأيناها لن تمر مرور الكرام”.

وذكر الجيش الإسرائيلي: “عبر المختطفون المحررون الثلاثة العائدون أوهاد بن عمي وأور ليڤي وإلياهو شرعابي الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية مع قوة من جيش الدفاع والشاباك”.

وفي وقت سابق، تسلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، من حركة حماس، المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة من وسط قطاع غزة.

ورفعت كتائب القسام اليوم السبت لافتة كبيرة على منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل، وكتبت عليها “نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي”، وذلك ردا على مطالبة إسرائيل بألا تحكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قطاع غزة.

وكتبت القسام تلك العبارة باللغات الثلاث العربية والعبرية والإنجليزية، بينما حملت اللافتة صورة للعلم الفلسطيني إلى جانب قبضة يد.

وجاء اختيار القسام لهذه العبارة “نحن اليوم التالي” بعد أيام من مطالبة إسرائيل بمغادرة جميع قادة حماس أو بعضهم من قطاع غزة إلى دولة أخرى، في ضوء حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اقتراح لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن وأماكن أخرى من العالم.

في هذا الصدد، ردّت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، على تهديد ووعيد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للحركة، بعد إتمام مراسم تسليم 3 رهائن إسرائيليين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت "حماس"، في بيان لها، أعقب بيان لديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي، إن "المقاومة التزمت بالقيم الإنسانية في تعاملها مع الأسرى وحافظت على حياتهم رغم القصف الصهيوني".

وأضافت أن "النصر المطلق الذي بحث عنه نتنياهو وجيشه طيلة 471 يومًا أوهام تحطمت على أرض غزة للأبد".

وشددت على أن "مشاهد التسليم ورسائل المقاومة تؤكد أن اليوم التالي هو يوم فلسطيني بامتياز ويقربنا أكثر من العودة والحرية".