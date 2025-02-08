الكيان الصهيوني يفرج عن 183 أسيرًا فلسطينيًّا ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى

أفرجت سلطات الكيان الصهيوني، اليوم السبت، عن الدفعة الخامسة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة /حماس/ والاحتلال الصهيوني.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان، أن الدفعة الخامسة، تضم 183 أسيرًا، بينهم 18 محكومًا بالمؤبد و 54 من أصحاب الأحكام العالية، و 111 من معتقلي قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023.

وذكر نادي الأسير، أن 42 أسيرًا من المفرج عنهم من الضفة الغربية، و 3 من مدينة القدس المحتلة، فيما تم إبعاد 7 من الأسرى المحكومين بالمؤبد إلى خارج الوطن ".

وحولت قوات الاحتلال المنطقة القريبة من سجن "عوفر" إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت تجمع ذوي المعتقلين وأطلقت باتجاههم الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام ".

وكانت حركة /حماس/ سلمت اليوم، ثلاثة أسرى صهاينة للجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لعملية تبادل الأسرى مع الاحتلال الصهيوني ".