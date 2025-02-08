الرئيس عون يأمر الجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران من الأراضي السورية

أصدرت قيادة الجيش اللبناني الوحدات العسكرية المنتشرة على حدود لبنان الشمالية والشرقية مع سوريا أوامرها بالرد على مصادر إطلاق النيران من الأراضي السورية، إذ ذكرت قيادة الجيش البيان الآتي: "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، أصدرت قيادة الجيش الأوامر للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تُطلَق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية".

وأضاف البيان: "باشرت هذه الوحدات بالرد بالأسلحة المناسبة، وذلك على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي تعرضت خلالها عدة مناطق لبنانية للقصف وإطلاق النار".

وأفاد مراسلنا في وقت سابق من اليوم بأن الصليب الأحمر والدفاع المدني اللبناني نقلوا 21 إصابة إلى مستشفيات مدينة الهرمل شرق البلاد بينهم مدنيون جراء قصف واشتباكات دائرة على الحدود اللبنانية السورية.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إجراء الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري أحمد الشرع واتفاقهما على "التنسيق لضبط الوضع على الحدود اللبنانية السورية ومنع استهداف المدنيين".

ولليوم الثالث على التوالي تستمر الاشتباكات بين المسلحين على الحدود اللبنانية السورية حيث تستخدم خلال المعارك مختلف أنواع الأسلحة، وذلك بعد إعلان المكتب الإعلامي التابع للحكومة السورية في محافظة حمص الخميس الماضي أن إدارة أمن الحدود شنت حملة موسعة في قرية حاويك، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات.