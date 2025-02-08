في أول تعليق لرئيس حكومة لبنان الجديدة: الحكومة ستكون مساحة للعمل المشترك البناء وليست للمناكفات

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن حكومته المشكلة للتو ستسعى إلى "إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وكذلك مع المجتمع الدولي"، إذ ذكرت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام أن سلام شدد على أن الحكومة ستكون "مساحة للعمل المشترك البناء وليست للمناكفات".

وأضاف سلام: "سيكون على الحكومة العمل بالتعاون مع مجلس النواب لاستكمال تنفيذ اتفاق الطائف، والمضي قدما في الإصلاحات المالية والاقتصادية". وأضاف: "يهمني أن تكون هذه الحكومة حكومة إصلاح وإنقاذ، فالإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ الحقيقي".

كما أكد رئيس الحكومة اللبنانية أن الأولوية ستكون لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، معتبرا أن ذلك أساسي لتحقيق الاستقرار والتقدم. كما شدد على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان في هذه المرحلة الحرجة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وإعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي والمحيط العربي.