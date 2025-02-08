الرئيس اللبناني يوقع مرسوم تشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام

وقع الرئيس اللبناني جوزيف عون، السبت، مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، إذ وقّع عون مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً.

وأفادت بعض المصادر باستدعاء أمين عام مجلس الوزراء اللبناني إلى القصر الجمهوري وهو إجراء بروتوكولي يسبق الإعلان عن الحكومة الجديدة.

وكان نواف سلام قد كُلف قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بتشكيل حكومة توزع فيها المناصب العليا عادة بين الطوائف اللبنانية بموجب نظام لتقاسم السلطة.

فيما دعا رئيس الجمهورية الأربعاء، إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة المصالح الضيقة والتسابق للحصول على الحصص، مشيراً إلى أن كل الوزارات هي للبنان.