نجيب ميقاتي يطالب مبعوثة ترامب انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

صرّح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم السبت عن تجديده في المطالبة بوقف "التدمير الإسرائيلي" الممنهج للبلدات والقرى في جنوب لبنان، حيث ذكر ميقاتي في بيان أنه "جدد مطالبه لنائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس واشنطن بضرورة إتمام الانسحاب الإسرائيلي من أراضي جنوب لبنان بحلول 18 فبراير (شباط) الجاري بموجب اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف ميقاتي أنه "طالب أيضاً بوقف "التدمير (الإسرائيلي) الممنهج للبلدات والقرى، والشروع في تطبيق القرار (1701) بحرفيته، وحل الخلافات الحدودية على الخط الأزرق (الحدودي)".

كما شدد رئيس الحكومة على أن "الالتزام بتطبيق القرارات الدولية سيؤدي إلى استقرار الوضع في المنطقة والجنوب بشكل خاص".

وكانت أورتاغوس قد شددت أمس على أن الولايات المتحدة حددت "خطاً أحمر" يمنع انضمام جماعة "حزب الله" إلى الحكومة اللبنانية المقبلة بعد الانتكاسات العسكرية التي تعرضت لها في مواجهة إسرائيل في العام الماضي".