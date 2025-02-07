سوريا - لبنان - فلسطين

حماس تعلن الإفراج عن ثلاثة أسرى اسرائيليين غدًا


أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، الإفراج عن ثلاثة أسرى هم: الياهو داتسون يوسف شرابي، وأور ابراهم ليشهاليفي، وأوهاد بن عامي. 

هذا القرار يأتي في إطار التفاهمات أو الاتفاقيات التي قد تكون جارية بين الأطراف المعنية، وكجزء من جهود إنسانية لتبادل الأسرى أو تخفيف التوترات.

وتعتبر هذه الدفعة هي الخامسة في اطار الاتفاق بين حماس واسرائيل وفي المرحلة الاولى فقط، والتي تعتبر هي الاخيرة قبل بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

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