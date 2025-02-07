رئيس الاستخبارات الإسرائيلية يحذر من خطة ترامب.. ستشعل المنطقة

حذر رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية اللواء شلومي بيندر من عواقب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، محذراً من أنها قد تشعل المنطقة، بحسب ما نقلت عنه "القناة 13" الإسرائيلية.
وأضافت أن قادة عسكريون كبار قلقون من عواقب خطة ترامب.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية إن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي شككوا خلال اجتماعات سرية بخطة ترامب لتهجير سكان غزة وإمكانية تنفيذها.
وقال مسؤولون بالجيش إنهم يريدون حل مشكلة غزة دون مزيد من الاتهامات لإسرائيل بجرائم حرب.
ويعتقد المسؤولون العسكريون أن "حماس" لا تزال تسيطر على غزة ما يصعب خطة التهجير.
وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أوعز بتوبيخ رئيس الاستخبارات العسكرية بسبب تصريحاته ضد خطة ترامب بشأن غزة.
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