سوريا - لبنان - فلسطين

15 فلسطينيا سيصلون إلى تركيا ضمن صفقة تبادل الأسرى!


ذكر الإعلام التركي عن بيان صادر عن الرئاسة التركية أن 15 فلسطينيا سيصلون إلى البلاد ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، إذ سيتم بالمرحلة الأولى نقل 15 فلسطينيا منفيا/مبعدا إلى تركيا، عبر مصر عن طريق جهاز الاستخبارات التركي.

كذلك في الثاني من فبراير الجاري، أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين وصول دفعة من الأسرى المبعدين إلى القاهرة، ضمن المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأحرار".

ومن المتوقع أن يصلوا اليوم إلى تركيا بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى أنقرة.

ومن المقرر أن يلتقي عبد العاطي نظيره التركي هاكان فيدان في مقر الخارجية التركية بأنقرة.

وستشمل المباحثات بين الوزيرين مناقشة كافة جوانب العلاقات التركية المصرية، بالإضافة إلى التحضير لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، المزمع عقده في عام 2026. كما سيتم إجراء مشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك  ملفات غزة، سوريا، ليبيا، ومنطقة القرن الإفريقي والساحل.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
15 فلسطينيا سيصلون إلى تركيا ضمن صفقة تبادل الأسرى!
الأمم المتحدة: أكثر من 545 ألف فلسطيني عبروا إلى شمال غزة خلال أسبوع
وكالات سورية: انفجار عبوة ناسفة بالقرب من الحديقة الفرنسية في حي المزة بدمشق
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 47518 شهيدا و111612 مصابا
حماس ستطلب من روسيا المساعدة على تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة
انفجار سيارة مفخخة يهز شمال سوريا
الامين العام لحزب الله اللبناني : اخترنا يوم 23 شباط لتشييع السيد الشهيد حسن نصر الله
حريق في مطار رفيق الحريري
مستوطنون صهاينة يحرقون مسجدا بالضفة الغربية
"أنا رأيته".. أبنة الشهيد الاسمى السيد حسن نصر الله تحسم الجدل ببقاء والدها على قيد الحياة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك