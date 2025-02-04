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سوريا - لبنان - فلسطين
وكالات سورية: انفجار عبوة ناسفة بالقرب من الحديقة الفرنسية في حي المزة بدمشق
وكالة انباء براثا
80
2025-02-04
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