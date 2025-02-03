ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 47518 شهيدا و111612 مصابا

أرتفع عدد ضحايا عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة إلى 47518 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023.

وقالت مصادر طبية فلسطينية في غزة اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 111612 مصابا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض".

وأفادت بأن 20 شهيدا و20 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونبهت المصادر ذاتها إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم حتى الآن".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" والكيان الصهيوني حيز التنفيذ يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وبموجبه تنتهي الحرب الدموية التي شنها جيش الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.