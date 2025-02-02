سوريا - لبنان - فلسطين

"أنا رأيته".. أبنة الشهيد الاسمى السيد حسن نصر الله تحسم الجدل ببقاء والدها على قيد الحياة


ظهرت زينب، ابنة الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني الشهيد الاقدس  السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه في فيديو جديد أكدت فيه: "أنا رأيته ميتا"، رداً على شكوك الناس في أن سماحته لايزال على قيد الحياة.

وفي ما خص التشييع، قالت زينب حسن نصر الله، إن المعنيين بالأمر لن يقبلوا تعريض حياة الناس للخطر، وبالتالي هناك انتظار لانتهاء المهلة في 18 شباط/فبراير، بحسب موقع "النهار".

وذكرت بأن والدتها هي الأكثر تأثراً برحيله لأنها كانت موجودة معه بشكل أكبر. "نحن ووالدتي كنا نرجع إليه ونتواصل معه ونأخذ رأيه في أمورنا. ومذ كنا صغاراً، لم يفرض رأيه علينا يوماً".

وعن جدتها، لفتت إلى أن السيد الشهيد كان يزور والدته في المستشفى عندما تمرض، بعد اتباع إجراءات أمنية، وأنه صلّى عليها عندما توفت. وكان يحاول إدخال السرور إلى قلبها دائماً ولو من بعيد وقد تأثر جداً بعد وفاتها.

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