الارهابي ابو محمد الجولاني يزور مملكة الارهاب

يتوجه ما يسمى بالرئيس السوري الانتقالي الارهابي ابو محمد الجولاني ، اليوم الأحد، في أول زيارة رسمية له إلى مملكة الارهاب المملكة العربية السعودية يرافقه وزير الخارجية الارهابي أسعد الشيباني.

وقبل أيام وفي أعقاب تعيين الارهابي الجولاني رئيسا للبلاد، وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة دمشق، وكانت أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ سقوط الأسد وتسلم ألارهابي الجولاني رئاسة سوريا.

ومن ضمن قائمة الزعماء والرؤساء الذين أبرقوا إلى الشرع مهنئين بتوليه رئاسة البلاد، أكد ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تمنياتهم للشرع بالتوفيق والنجاح في قيادة سوريا نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وكان الارهابي الجولاني قد أكد في خطاب موجه إلى الشعب أنه تسلم رئاسة البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية.

وادعى أن الإدارة الجديدة ستشكل حكومة انتقالية شاملة تعبر عن تنوع السوريين كاشفا عن أنه سيجري في الفترة المقبلة الإعلان عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.