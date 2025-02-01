مقتل مونسنيور الأرمن أنانيا كوجانيان بظروف غامضة في لبنان

عُثر على مونسنيور الأرمن الأرثوذكس في لبنان أنانيا كوجانيان مقتولا في شقة سكنية تعود لأحد أقربائه في مجذوب بصاليم بالمتن الشمالي، بعد فقدان الاتصال به يوم أمس، حيث أشارت مصادر طبية إلى أن الضحية تعرّض لعدة طعنات بآلات حادة وسكاكين في أنحاء جسده، في جريمة وحشية لا تزال ملابساتها قيد التحقيق.

وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وجمع الأدلة لكشف الفاعلين.

وشهدت منطقة برج حمود في بيروت حالة من الغضب والتوتر بعد انتشار الخبر ما استدعى انتشارًا أمنيًا كثيفًا للجيش اللبناني والقوى الأمنية لضبط الأوضاع ومنع أي تصعيد.