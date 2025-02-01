سوريا - لبنان - فلسطين

وصول الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى الضفة الغربية


أعلن الصليب الأحمر، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن اكتمال الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، عبر إطلاق سراح 3 محتجزين إسرائيليين مقابل 183 أسيرا فلسطينيا.

ووصلت الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية،  في إطار صفقة "طوفان الأحرار".

واحتشد مئات الفلسطينيين في رام الله لاستقبال الأسرى، وذلك رغم التحذيرات التي وجهها الجيش الإسرائيلي لأهاليهم، فيما من المخطط توجه حافلات تقل الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة إلى معبر كرم أبو سالم.

ومن المنتظر أن تفرج السلطات الإسرائيلية اليوم السبت عن 183 أسيرا فلسطينيا، بينهم 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، و111 من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

في غضون ذلك، أفرجت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، منذ قليل عن 3 أسرى إسرائيليين، ياردن بيباس وعوفر كالدرون تم تسليمهما للصليب الأحمر في خان يونس، فيما تم تسليم كيث سيغال الذي يحمل الجنسية الأمريكية في ميناء غزة.

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وصول الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى الضفة الغربية
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