كتائب القسام تسلّم الأسير الإسرائيلي الأمريكي الثالث للصليب الأحمر

سلمت كتائب القسام اليوم السبت الأسير الإسرائيلي الأمريكي الثالث كيث سيغال للصليب الأحمر في ميناء غزة، في إطار المرحلة الرابعة من صفقة "طوفان الأحرار"، حيث أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن قائد كتيبة الشاطئ أبو عمر الحواجري الذي سبق وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله سيظهر في مراسم الإفراج عن الأسير، وسط انتشار عناصر القسام في موقع الميناء غربي غزة.

وجاء ذلك بعد الإفراج عن الأسيرين الإسرائيليين ياردن بيباس وعوفر كالدرون في خان يونس، حيث أكد الجيش الإسرائيلي والشاباك تسلمهما من الصليب الأحمر.