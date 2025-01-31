جيش الإحتلال يعلن شن غارات على أهداف لحزب الله في البقاع شمال لبنان

صرّح جيش الإحتلال شن طائراته غارات الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في منطقة البقاع شمالي لبنان، شكلت تهديدا للأراضي الإسرائيلية، حيث ذكر جيش العدو في بيان إنه "من بين الأهداف التي تم استهدافها: موقع عسكري يضم بنى تحتية تحت الأرض لتطوير وإنتاج وسائل قتالية، بالإضافة إلى بنى تحتية للعبور على الحدود السورية-اللبنانية، يستخدمها حزب الله لمحاولة تهريب الأسلحة إليه".

وبيّن أن "مسيّرة الاستطلاع التابعة لحزب الله، التي كانت في طريقها إلى المجال الجوي الإسرائيلي أمس الخميس وتم إسقاطها من قبل سلاح الجو، تعتبر انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدا أن الجيش "يظل ملتزما بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، ولن يسمح بتنفيذ مخططات إرهابية من هذا النوع"، وأضاف "جيش الدفاع منتشر في منطقة جنوب لبنان، وسيواصل العمل على إزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل وقواته".

وفي ذات الصدد، أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن جيش الإحتلال أيضا استهدف شاحنة في منطقة وادي خالد شمال لبنان الحدودية فجرا، وأوضح موقع "لبنان 24" أن الشاحنة استهدفت في محلة وادي الواويات في منطقة وادي خالد وكانت محملة بالبطاريات والخردة.