قصف صهيوني على بلدة في الضفة الغربية

صرّح الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين في قصف صهيوني استهدف مجموعة شبان في بلدة طمون شمال الضفة الغربية، حيث كان الهلال الأحمر ووزارة الصحة الفلسطينية أعلنا بداية استشهاد خمسة أشخاص، لكن الهلال الأحمر عاد وأعلن "ارتفاع حصيلة الشهداء إلى سبعة وأربعة إصابات".

وأكد محافظ منطقة طوباس أحمد صالح بحسب وكالة "فرانس برس"، أن القصف الإسرائيلي نفذته "مسيّرة إسرائيلية".

بالمقابل، أعلن وزير دفاع جيش الإحتلال يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي سيحتفظ بوجوده في مدينة جنين بعد انتهاء العملية العسكرية الحالية في المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية"، أذ ذكر كاتس أثناء زيارة للجنود في المدينة: "مخيم اللاجئين في جنين لن يكون كما كان من قبل"، وأضاف أنه بعد انتهاء العملية الحالية، سيظل الجيش في المدينة "لضمان عدم عودة الإرهاب"، وفقا لما نقله عنه مكتبه.