سوريا - لبنان - فلسطين

32 أسيرا فلسطينيا محكومون بالمؤبد سيخرجون من سجون الإحتلال اليوم الخميس


ستقوم حكومة الاحتلال هذا اليوم الخميس، بإطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن ثلاثة إسرائيليين محتجزين في غزة، في إطار عمليات التبادل المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، حيث أظهرت القوائم الصادرة عن مكتب إعلام الأسرى أن 32 أسيرا فلسطينيا محكومون بالمؤبد سيخرجون من السجون الإسرائيلية اليوم الخميس، وهم 16 من حركة فتح، 11 من الجهاد الإسلامي، اثنان من الشعبية، اثنان من الديمقراطية، وواحد من حركة حماس.

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