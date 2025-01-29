ارتفاع ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 47 ألفا و417 شهيدا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 47 ألفا و 4 شهيدا، و111 الفا و517 مصابا؛ وفق ما أعلنته آخر إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليوم الأربعاء، انه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية 63 شهيدا، بينهم 59 جثمانا جرى انتشالها من تحت الانقاض، و شهيدين متأثرين بجراحهما، وشهيدين ارتقيا حديثا، إضافة إلى 8 إصابات.

وأضافت الصحة بغزة، أنه لازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.