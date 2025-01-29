سوريا - لبنان - فلسطين

جيش الإحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة والقدس لاحتفالهم بالإفراج عن الأسرى!


أعلن جيش الاحتلال  الأربعاء أنه اعتقل الليلة الماضية، تسعة فلسطينيين بالضفة الغربية والقدس بسبب احتفالهم بالإفراج عن الأسرى ودعمهم حركة حماس، حيث ذكر المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "قوات جيش الدفاع، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وشرطة إسرائيل اعتقلوا الليلة الماضية تسعة مشتبه بهم في منطقة لواء بنيامين، شاركوا في احتفالات الإفراج عن المخربين وفي مظاهرات دعم لمنظمة حماس الإرهابية" وفق تعبيره.

وأضاف أنه "بعد أن أقيمت يوم السبت الماضي مظاهرة دعم لمخرب تم الإفراج عنه في إطار الاتفاق (اتفاق غزة الذي يشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين لدى السلطات الإسرائيلية)، والتي تم تفريقها من قبل القوات الإسرائيلية بعد وقت قصير، نفذت القوات عمليات في قريتي عقبا ورام في لواء بنيامين (شمال القدس)، حيث تم اعتقال تسعة مشتبه بهم شاركوا في هذه المظاهرات، واحتفلوا بالإفراج عن المخربين، وأبدوا تضامنهم مع التنظيمات الإرهابية خلالها".

وشدد أدرعي، على أن "جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن سيواصلون العمل ضد المشتبه بهم المتورطين في أعمال الإخلال بالنظام، والتحريض، ودعم الإرهاب، ويحذرون من المشاركة في مثل هذه الأنشطة الإرهابية".

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" أعلنا الثلاثاء، حظر نشاطات لجان إفشاء السلام وإخراجها عن القانون بمصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وداهم نحو 1500 عنصر من الشرطة الإسرائيلية، بينهم قوات خاصة و"حرس الحدود" في وقت مبكر من صباح الثلاثاء مع مختلف الأجهزة الأمنية، مئات الأهداف في أم الفحم، في عملية غير مسبوقة تهدف إلى "استعادة السيادة" في البلدات العربية، وفقا لزعم الشرطة.

وقال شهود عيان إنه جرى اقتحام وتفتيش منزل الشيخ رائد صلاح من قبل قوات المخابرات والشرطة واعتقاله. وأطلقت الشرطة، في وقت لاحق، سراح الشيخ رائد صلاح بعد التحقيق معه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جيش الإحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة والقدس لاحتفالهم بالإفراج عن الأسرى!
الجيش اللبناني يتسلم منشأة عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان
مصر تبلغ المجلس الدولي لحقوق الإنسان برفضها تهجير الفلسطينيين
لبنان.. إصابة جندي و3 مواطنين بإطلاق نار "إسرائيلي"
انفجار سيارتين مفخختين بريف حمص في سوريا
حركة حماس تستهجن تصريحات الرئاسة الفلسطينية!
جيش الإحتلال يعيد الانتشار في بعض المواقع بجنوب لبنان
الإدارة الجديدة في سوريا تبدأ إصدار جوازات سفر جديدة!
رئيس مجلس النواب اللبناني: وضعت شروطا في مشاورات حول استمرار تفاهم وقف إطلاق النار
الجيش اللبناني ينتشر في بلدة دير ميماس بالقطاع الشرقي ومناطق حدودية بالجنوب
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك